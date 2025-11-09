 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

23-ejų mama staiga susmuko naktiniame klube: po 3 dienų mirė ligoninėje

2025-11-09 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 18:00

23 metų mergina, jauna mama mirė po dalyvavimo gėrimo iššūkyje, į kurį įsitraukė švęsdama savo gimtadienį naktiniame klube.

23-ejų mama mirė po linksmybių naktiniame klube (nuotr. Facebook, 123rf.com)

María José Ardila, turinti 10 mėnesių kūdikį, linksminosi su draugais vos trys dienos prieš 24-ąjį gimtadienį, spalio 25-ąją.

0

María José Ardila, turinti 10 mėnesių kūdikį, linksminosi su draugais vos trys dienos prieš 24-ąjį gimtadienį, spalio 25-ąją.

Pasilinksminimas naktiniame klube baigėsi mirtimi

Iš pradžių draugų kompanija vakarieniavo, o vėliau nuvyko į naktinį klubą, kur sudalyvavo šešių gėrimo iššūkių serijoje, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmasis buvo per penkias sekundes išgerti dvigubą alkoholio taurelę, antrasis – per penkias sekundes išgerti kelias taureles, trečiasis – be sustojimo išgerti bokalą alaus, o ketvirtasis – išgerti tris taureles nenaudojant rankų.

Paskutiniai du iššūkiai – per 13 sekundžių išgerti stiprų gėrimą, vadinamą „aguardiente“, neišliejant nė lašo, o pabaigai – aštuonias skirtingas gėrimo taureles per šiaudelį.

María, kilusi iš Kalio Kolumbijoje, buvo vietiniame naktiniame klube „Sagsa“, kai įvyko tragedija. Dalyvaudama iššūkyje ji siekė laimėti 395 svarų (apie 335 eurų) prizą. Jauna mama pasiekė šeštąjį iššūkio etapą, tačiau iš aštuonių taurelių sugebėjo išgerti tris.

Ji pasakė: „Paskutinė buvo siaubingo skonio“ ir tada susmuko ant grindų draugų ir kitų lankytojų akyse. Teigiama, kad mamai prasidėjo traukuliai, todėl draugai bandė ją įsodinti į taksi, kad nuvežtų į ligoninę – tačiau nė vienas automobilis nesustojo.

„Mačiau kaip mano dukra miršta tris kartus“

María maždaug 17 minučių negalėjo normaliai kvėpuoti. Jos tėvas, Andrés Ardila, sakė, kad ji patyrė aspiracinę pneumoniją, dėl kurios vienas jos plautis subliuško.

Į vietą buvo iškviestas jos draugas, kad nuvežtų merginą į netoliese esančią ligoninę, kur gydytojai ją atgaivino tris kartus, nes ji vis netekdavo sąmonės.

Andrés sakė: „Mačiau kaip mano dukra miršta tris kartus. Jie ją atgaivino, intubavo ir tada mes pradėjome už ją melstis.“

Ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių, kuriame praleido tris dienas. Galiausiai šeima priėmė širdį draskantį sprendimą atjungti ją nuo gyvybę palaikančių aparatų, nes jai buvo konstatuota smegenų mirtis.

Naktinio klubo atstovas teigė: „Sagsa Bar“ apgailestauja dėl įvykių, nutikusių šių metų spalio 25 dieną. Reiškiame savo solidarumą, paramą ir užuojautą šeimai šiuo sunkiu metu ir esame pasirengę teikti visą reikiamą pagalbą ir bendradarbiauti.“

Jaunos 23-ejų moters mirties aplinkybės tiriamos toliau.

