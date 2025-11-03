Atostogos baigėsi tragiškai: užgeso 3-metės gyvybė

Incidentas įvyko spalio 14 d. Lardose, skelbė dailystar.co.uk.
Atostogos baigėsi tragiškai
Matilda buvo rasta be sąmonės baseino dugne, po to kai jos 44 metų dėdė – atsakingas už jos priežiūrą – esą paliko ją vieną maždaug 10 minučių.
Britų gydytojas, kuris buvo įvykio vietoje, įšoko į vandenį, kad išgelbėtų vaiką, ir atliko gaivinimą, kol atvyko greitosios pagalbos medikai.
Matilda buvo nugabenta į Rodo bendrąją ligoninę, o vėliau pervežta į Kretą, o po to į Didžiąją Britaniją, tačiau neišgyveno.
Jos dėdė ir 54 metų kelionių agentūros vadovas, atsakingas už viešbučio svečius, buvo sulaikyti policijos.
Dabar jiems iškelta byla dėl vaiko mirties kartu su 57 metų viešbučio savininku ir viešbučio direktoriumi.
Įvykio vietoje atliktas tyrimas parodė, kad viešbučio saugumo priemonės buvo minimalios: nebuvo budinčio gelbėtojo, konkrečiame baseine nebuvo gelbėjimo įrangos ir nebuvo paskirto priežiūros asmens.
Tragiško įvykio dėdės advokatas Antonis Zervos teigė, kad jo klientas „nematė ir nebuvo šalia vaiko“. Tuo tarpu viešbučio vadovo advokatas teigė, kad baseinas nėra pakankamai didelis, kad įstatymiškai būtų privaloma turėti gelbėtoją.
Policija peržiūrėjo stebėjimo kamerų įrašus, siekdama nustatyti incidento aplinkybes, ir teigia, kad tyrimas vis dar tęsiasi. Moteris, gulėjusi ant gulto, pastebėjo mergaitę ir ištraukė ją iš vandens, prieš sukeliančią signalą.
Gydytojai šeimai ligoninės pradžioje sakė, kad smegenų pažeidimas, kurį ji patyrė, yra negrįžtamas.
Ligoninės direktorius Michalis Sokorelos apibūdino jos būklę kaip „smegenų mirtį“: „Akivaizdu, kad vaikas ilgai buvo vandenyje. Ji visiškai nereaguoja.“
