  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Siaubinga nelaimė: šuo sudraskė 9 mėnesių kūdikį

2025-11-03 12:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 12:42

Šuo Jungtinėje Karalystėje, Velse, užpuolė devynių mėnesių kūdikį, jis neišgyveno, rašo „The Sun“.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Šuo Jungtinėje Karalystėje, Velse, užpuolė devynių mėnesių kūdikį, jis neišgyveno, rašo „The Sun“.

1

Siaubinga nelaimė įvyko sekmadienį apie 18 val. Į įvykio vietą suskubėjo dešimtys pareigūnų automobilių.

Mirė šuns užpultas kūdikis

Deja, kūdikio mirtis buvo konstatuota vietoje.

Po siaubingo incidento pareigūnai konfiskavo šunį ir išvežė jį iš namų.

„Suprantame, kad šis incidentas kelia susirūpinimą, bet pareigūnai yra įvykio vietoje ir toliau tirs šį atvejį“, – sako vyriausiasis komisaras Johnas Davies.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio viduryje Lenkijoje Zeliona Gura mieste miške šunys užpuolė grybautoją, skelbia „Fakt“. Jis neišgyveno.

46-erių vyras dirbo vairuotoju. Spalio 12 d. jis esą sustojo aikštelėje pailsėti ir nuėjo į mišką paieškoti grybų. Tarnybos skelbia, kad vairuotoją užpuolė trys dideli šunys. Jis spėjo iškviesti pagalbą, bet jo sužalojimai buvo siaubingi. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės ir amputavo abi kojas. Nepaisant to, vyras mirė.

