Siaubinga nelaimė: šuo sudraskė 9 mėnesių kūdikį

Siaubinga nelaimė įvyko sekmadienį apie 18 val. Į įvykio vietą suskubėjo dešimtys pareigūnų automobilių.
Mirė šuns užpultas kūdikis
Deja, kūdikio mirtis buvo konstatuota vietoje.
Po siaubingo incidento pareigūnai konfiskavo šunį ir išvežė jį iš namų.
„Suprantame, kad šis incidentas kelia susirūpinimą, bet pareigūnai yra įvykio vietoje ir toliau tirs šį atvejį“, – sako vyriausiasis komisaras Johnas Davies.
Lapkričio viduryje Lenkijoje Zeliona Gura mieste miške šunys užpuolė grybautoją, skelbia „Fakt“. Jis neišgyveno.
46-erių vyras dirbo vairuotoju. Spalio 12 d. jis esą sustojo aikštelėje pailsėti ir nuėjo į mišką paieškoti grybų. Tarnybos skelbia, kad vairuotoją užpuolė trys dideli šunys. Jis spėjo iškviesti pagalbą, bet jo sužalojimai buvo siaubingi. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės ir amputavo abi kojas. Nepaisant to, vyras mirė.
