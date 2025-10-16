Tragedija Lenkijos miške: šunys sudraskė grybautoją

46-erių vyras dirbo vairuotoju. Sekmadienį, spalio 12 d. jis esą sustojo aikštelėje pailsėti ir nuėjo į mišką paieškoti grybų.
Šunys sudraskė grybautoją
Tarnybos skelbia, kad vairuotoją užpuolė trys dideli šunys. Jis spėjo iškviesti pagalbą, bet jo sužalojimai buvo siaubingi. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės ir amputavo abi kojas. Nepaisant to, vyras mirė.
Neoficialiai skelbiama, kad šunys galėjo priklausyti 53-ejų buvusiam policininkui. Gali būti, kad šunys pabėgo iš teritorijos.
„Gyvūnai ištrūko iš aptvertos teritorijos ir užpuolė pro šalį ėjusią 46 metų vyrą. Aukos kūne buvo mažiausiai 53 žaizdos ir įkandimų žymės. Kūnas buvo paimtas autopsijai, kurios rezultatai leis tiksliai nustatyti žaizdų mechanizmą ir mirties priežastį“, – sako prokurorė Ewa Antonowicz.
Tyrėjai aiškinsis, kokios veislės buvo šunys, ar tvora atitiko saugumo reikalavimus, kaip jie buvo laikomi. Kol bus baigtas tyrimas, šunys buvo apgyvendinti laikinoje vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!