Girto vairuotojo pražudyto 10-mečio gedi bendruomenė: atsisveikinti suplūdo pilna bažnyčia

Łebieńska Hutėje (Pamario vaivadija, Lenkija) girtas vairuotojas partrenkė 10-metį berniuką ir dar tris kitus berniukus, tarp jų – žuvusiojo trejais metais vyresnį brolį.
10-metį pražudė girtas vairuotojas, jo brolis ir dar du draugai – sužeisti
Vakar 13-metis kartu su tėvais ir artimaisiais palydėjo Igorį į paskutinę kelionę. Berniukas buvo neįgaliojo vežimėlyje. Nepaisydamas skausmo, jis norėjo pagerbti žuvusį brolį, paskutinį kartą pabūti šalia tiek, kiek įmanoma, rašo fakt.pl.
Rugpjūčio 22-ąją Igoriui suėjo 10 metų. Jo gyvenimas klostėsi gerai – jis buvo sveikas ir laimingas berniukas, turėjo nuostabius tėvus, mylinčius senelius ir trejais metais vyresnį brolį, su kuriuo jį siejo stiprus ryšys.
Kartu jie žaisdavo futbolą. Tai darė ir tą lemtingąją spalio 7-ąją. Iš aikštelės grįžtančius draugus partrenkė dideliu greičiu važiavęs „Opel“.
Igoris žuvo vietoje, jo vyresnis, 13-metis, brolis buvo sužeistas ir išvežtas į ligoninę. Nukentėjo ir du jų draugai – 12 ir 16 metų paaugliai.
Kaip vėliau paaiškėjo, už vairo sėdėjo girtas 33-ejų Marcinas R. Jis taip pat buvo apsvaigęs nuo narkotikų. Vyras netoli tragedijos vietos paliko savo „Opel“ ir pabėgo. Jis rastas už 40 kilometrų, Košecine.
„Vyrui pareikšti kaltinimai sukėlus eismo įvykį, per kurį žuvo vienas žmogus, vienas buvo sunkiai sužeistas, o dar du patyrė vidutinio sunkumo sužalojimus.
Nusikaltimą jis įvykdė būdamas neblaivus ir apsvaigęs nuo narkotikų bei pabėgo iš įvykio vietos. Kitas kaltinimas susijęs su pagalbos aukoms nesuteikimu“, – sakė Gdansko apygardos prokuratūros atstovas prok. Mariuszas Duszyńskis.
33-ejų vyras iš tiesų niekada negalėjo sėsti prie vairo. Jis neturėjo vairuotojo pažymėjimo – niekada jo net nebuvo gavęs. Tyrėjai nustatė, kad jis manė, jog „vairuoti automobilį pakanka paties automobilio ir benzino, dokumentai nereikalingi“.
Paaiškėjo ir tai, kad Marcinas R. jau buvo teistas už panašų nusikaltimą užsienyje. Jam gresia iki 20 metų kalėjimo.
Atsisveikinti suplūdo pilna bažnyčia gedinčiųjų
Trečiadienį, spalio 15 dieną, vyko 10-mečio Igorio laidotuvės. Tai buvo skausmo ir liūdesio kupina ceremonija. Joje dalyvavo ne tik sielvarto apimti artimieji, bet ir daugybė šeimos draugų bei Igorio mokyklos bendraklasiai ir draugai.
Vaikai, rankose laikydami baltas rožes, išsirikiavo prieš bažnyčią ir akimis nulydėjo baltą karstą su Igorio kūnu į šventovę. Šv. Juozapo bažnyčia Pomiečyne buvo pilnutėlė gedinčių žmonių.
„Kiekvieno žmogaus gyvenime yra tam tikros datos, kurios suburia artimuosius. Gimimo diena, krikštynos, pirmoji diena mokykloje – tiek daug vilčių dedama į tą jauną žmogų. Mąstome, kaip klostysis jo gyvenimas, kaip pasiseks moksluose, kad žinios duotų vaisių ateityje.
Ateina ir kita ypatinga diena – Pirmoji Komunija. Igorį ji pasiekė visai neseniai – gegužės pirmąjį sekmadienį. Galima būtų vardyti toliau, bet svarbios Igorio gyvenimo datos jau baigėsi“, – laidotuvių metu per pamokslą kalbėjo kunigas.
Prie Igorio kapo – skausmingas vaizdas. Į jį žiūrėję visi nesulaikė ašarų. Nepaisydami skausmo, jie norėjo ten būti.
„Ši diena mus suburia šioje šventovėje tam, kad stipriai įsirėžtų atmintyje dar viena data, užbaigusi žemiškąją kelionę. Ar tai reiškia, kad viskas baigta? Tikrai ne.
Tai tik perėjimas į kitą tikrovę, į dangaus karalystę. Tegul Igorio atminimas suvirpina jūsų širdis, o Kristaus artumas tepadeda įveikti visus kasdienius sunkumus, net ir pačius sunkiausius, susijusius su artimojo netektimi“, – pabrėžė kunigas.
Igoris amžinojo poilsio atgulė Pomiečyno parapijos kapinėse – vos už trijų kilometrų nuo vietos, kurioje žuvo. Laidotuvių procesija žygiavo pagrindine mažo kaimo gatve. Tai buvo jaudinantis vaizdas. Mažo miestelio gyvenimas sustojo, kad atiduotų pagarbą jaunam berniukui.
