  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vaikino laidotuvėse ištarti merginos žodžiai pribloškė visus: neteko žado

2025-10-13 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 19:20

Mirtis užklumpa netikėtai – tai savo kailiu skaudžiausiu būdu patyrė 22-ejų Hannah. Apie savo vaikino žūtį autoavarijoje ji sužinojo likus vos dviem dienoms iki dar vienos žinios, kad ji laukiasi. Apie tai, kad jos pilve – jų meilės vaisius, ji nusprendė pranešti per vaikino laidotuves.

Laidotuvės (nuotr. Shutterstock.com)

0

Nors jos istorija plačiai nuskambėjo dar prieš kelerius metus, ji prisimenama iki šiol ir virpina ne vieną širdį. 22-ejų Hannah Probert ir Bradley Lukinsas labai norėjo tapti tėvais ir svajojo apie kūdikį, bet vaikinas netikėtai tragiškai žuvo avarijoje, rašo thesun.co.uk.

„Mes su Bradley buvome neatskiriami nuo tos akimirkos, kai susitikome. Jis buvo nuostabus žmogus. Svajojome apie kūdikį ir negalėjome sulaukti, kada tapsime tėvais.

Kartu turėjome tiek nuostabių ateities planų. Tikrai nežinau, kaip išgyvenau tas pirmąsias dienas po jo mirties. Visos jos šiek tiek miglotos“, – prisiminė Hannah.

Laidotuvėse pranešė, kad laukiasi

Tačiau po skaudžios žinios apie ištikusią tragediją, jos laukė dar vienas netikėtumas – ji sužinojo, kad laukiasi. Ji priėmė nelengvą, bet svarbų sprendimą ir apie tai pranešė mylimojo laidotuvėse.

„Prisimenu, kad praėjus dviem dienoms po jo mirties pasidariau nėštumo testą ir kai linijos patamsėjo, supratau, kad laukiuosi jo kūdikio. Mano viduje augo dalis Bradley, bet labiausiai širdį skauda dėl to, kad jis mirė ir niekada nesužinos, kad taps tėčiu – to jis troško labiau nei bet ko kito.

Tai nebuvo lengva, bet nusprendžiau paskelbti apie savo nėštumą Bradley laidotuvėse visų jį mylinčių ir juo besirūpinusių žmonių akivaizdoje. Tai buvo nepaprastai emocionalu, ne vienas liko be žado, bet žinau, kad tai buvo teisingas sprendimas ir džiaugiuosi, kad tai padariau“, – atviravo mergina.

Bradley sėdėjo automobilyje, kurio vairuotojas staiga prarado kontrolę ir nuvažiavo nuo kelio. Kaip vėliau paaiškėjo, vairuotojas buvo apsvaigęs.

„Bradley sėdėjo automobilio gale, patyrė tiesioginį smūgį ir prasidėjo stiprus vidinis kraujavimas. Prieš nelaimę aš atsisveikinau su juo ir liepiau sočiai pavakarieniauti. Niekada nemaniau, kad tai bus paskutinis kartas, kai matau jį gyvą.

Bradley motina Maria paskambino ir pasakė, kad jis pateko į avariją ir mirė. Nuoširdžiai atrodė, kad pasaulis sustojo. Netikėjau, kad Bradley mirė, kol pati jo nepamačiau.

Niekada nepamiršiu, kaip nuėjusi į ligoninę pamačiau Bradley lovoje su vamzdeliais burnoje. Jo akis buvo sužalota, bet, nepaisant to, atrodė tarsi jis miega. Verkiau ir liepiau jam pabusti. Bet žinojau, kad jis niekada to nepadarys. Jo nebebuvo su mumis“, – skaudžiausias akimirkas prisiminė Hannah. 

Vaikas – dovana

Prabėgus devyneriems mėnesiams po nelaimės, Hannah pagimdė berniuką, kuriam suteikė Archie-John Bradley vardą.

„Gimdymas turėjo būti viena laimingiausių mano gyvenimo dienų – visada maniau, kad Bradley bus šalia manęs. Kai patyriau sąrėmių skausmus, buvo labai sunku be jo šalia.

Kai gimė Archie, pažiūrėjau į jį ir supratau, kad jis atrodo kaip Bradley. Tai mane labai ramino. Galbūt Archie buvo mano išsiskyrimo su Bradley dovana. Apie šią situaciją galvoju taip.

Žinau, kad Bradley būtų labai mylėjęs Archie ir būtų nuostabus tėvelis. Sūnus auga. Jis suteikė man jėgų, kurių niekada nemaniau turinti.

Aš išsaugojau Bradley nuotraukas ir saugau jo mėgstamą geltoną megztinį Archie, kai jis bus vyresnis. Mano santykiai su Bradley buvo trumpi, bet mano gyvenimą jo meilė pakeitė amžinai.

Aš būtinai papasakosiu Archie viską apie nuostabų žmogų, koks buvo jo tėtis. Tikiuosi, kad kad ir kur jis būtų, jis mumis didžiuojasi“, – pasakojo Hannah.

