Vaikino laidotuvėse ištarti merginos žodžiai pribloškė visus: neteko žado

21 metų Hannah Probert ir Bradley Lukins norėjo kūdikio ir troško tapti tėvais, bet jis netikėtai tragiškai mirė, rašo thesun.co.uk.

22 metų Hannah sakė: „Mes su Bradley buvome neatskiriami nuo tos akimirkos, kai susitikome. Jis buvo nuostabus žmogus. Norėjome kūdikio ir negalėjome sulaukti, kol tapsime tėvais. Kartu turėjome tiek nuostabių ateities planų. Tikrai nežinau, kaip išgyvenau tas pirmąsias dienas po jo mirties.

Visos jos šiek tiek miglotos. Bet prisimenu, kad praėjus dviem dienoms po jo mirties pasidariau nėštumo testą ir kai linijos patamsėjo, supratau, kad laukiuosi jo kūdikio.

Mano viduje augo dalis Bradley, bet širdį sudaužė tai, kad jis mirė ir niekada nežinos, kad taps tėčiu – to jis labiausiai troško pasaulyje.

Tai nebuvo lengva, bet nusprendžiau paskelbti apie savo nėštumą Bradley laidotuvėse visų jį mylinčių ir besirūpinančių žmonių akivaizdoje. Tai buvo nepaprastai emocionalu, bet žinau, kad tai buvo teisingas dalykas ir džiaugiuosi, kad tai padariau.“

Vairuotojas buvo apsvaigęs

Bradley buvo keleivis mašinoje, kurios vairuotoja staiga prarado kontrolę ir nuvažiavo nuo kelio. Avarijos metu vairuotojui užfiksuota didesnę nei leistina vartotinų kanapių riba.

Hana taip pat pridūrė: „Bradley sėdėjo ant galinės sėdynės, patyrė tiesioginį smūgį ir katastrofišką vidinį kraujavimą. Vieną minutę atsisveikinau su juo ir liepiau gražiai pavakarieniauti. Niekada nemaniau, kad tai bus paskutinis kartas, kai matysiu jį gyvą.

Bradley motina Marija man paskambino ir pasakė, kad jis pateko į avariją ir yra negyvas. Nuoširdžiai jaučiau, kad pasaulis sustojo. Netikėjau, kad Bradley miręs, kol pati jo nepamačiau.

Niekada nepamiršiu, kad nuėjau į ligoninę ir pamačiau Bradley lovoje su vamzdžiu burnoje. Jis turėjo pamuštą akį, bet, be to, atrodė tobulai ir tarsi miegotų. Verkiau ir liepiau jam pabusti. Bet žinojau, kad jis niekada to nepadarys. Jis dingo.“

Vaikas – dovana

Po devynių mėnesių, 2019 metų kovo 22 dieną, Hana pagimdė berniuką, kurį pavadino Archie-John Bradley.

„Gimdymas turėjo būti viena laimingiausių mano gyvenimo dienų – visada maniau, kad Bradley bus šalia manęs. Kai užvaldė darbiniai skausmai, tiesiog išgyvenau tai, ką galėjau be jo.

Kai gimė Arčis, pažiūrėjau į jį ir supratau, kad jis atrodo kaip Bradley. Taip mane taip ramino. Galbūt Arčis man buvo išsiskyrimo su Bradley dovana. Taip mėgstu apie jį galvoti.

Žinau, kad Bradley būtų taip mylėjęs Arčį ir būtų nuostabus tėvelis. Arčiui dabar treji metai. Jis suteikė man jėgų, kurių niekada nežinojau turinti. Aš išsaugojau Bradlio nuotraukas ir turiu jo mėgstamą geltoną megztinį Arčiui, kai jis bus vyresnis. Mano romanas su Bredliu buvo trumpas, bet mano gyvenimą pakeitė jo meilė amžinai.

Aš būtinai papasakosiu Arčiui viską apie nuostabų žmogų, koks buvo jo tėtis. Tikiuosi, kad kad ir kur jis būtų, jis mumis didžiuojasi.“

Automobilio vairuotojas Delme Marksas buvo nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Jis taip pat buvo diskvalifikuotas šešeriems metams ir turės laikyti pratęstą pakartotinį egzaminą.

Prokuratūra pareiškė, kad R.Marksas „pripažino, jog jis yra atsakingas už Bradley mirtį, bet tai buvo nelaimingas atsitikimas“. Jis prisipažino kaltas dėl to, kad pavojingai vairavo – neatsargiai ir apsvaigęs nuo narkotikų. Teisėjas Eleri Reesas sakė, kad jam teks gyventi su savo veiksmų pasekmėmis iki gyvos galvos.