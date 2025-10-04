Laidotuvėse giminė patyrė šoką: moteris karsto viduje ėmė belsti

Kaip rašo naujienų portalas „UNILAD“, artimieji patyrė šoką, kai moteris atsimerkė prieš pat palaidojimą.
Rosos Isabel Céspedes Callacos istorija pasaulį palietė 2022-ųjų balandžio 26-ąją, tačiau pastaruoju metu ji ir vėl plinta socialiniuose tinkluose.
Belstis į karstą pradėjo prieš pat laidojimą
Incidentas įvyko balandžio 26 dieną Peru mieste Lambajekėje, kai šeima susirinko į Rosos Isabel Cespedes Callaca laidotuves. Moteris buvo paskelbta mirusia po avarijos kelyje tarp Čiklajo ir Piksio miestų.
Jos artimieji jau buvo pakėlę karstą, kad jį nuneštų į kapavietę, kai staiga iš vidaus pasigirdo bildesys.
„[Ji] atmerkė akis ir prakaitavo. Iškart nubėgau į biurą ir iškviečiau policiją“, – portalui „UNILAD“ pasakojo kapinių prižiūrėtojas Juanas Segundo Cajo.
Nugabeno į ligoninę, tačiau stebuklas truko neilgai
Moteris, dar gulėdama karste, buvo skubiai nugabenta į artimiausią Ferrenafe ligoninę. Medikai patvirtino, kad ji turėjo silpnus, bet vis dar pastebimus gyvybės ženklus.
Deja, nors būklė trumpam pagerėjo, netrukus Rosa mirė – šį kartą iš tiesų.
Artimieji buvo šokiruoti ir reikalauja paaiškinimo, kaip galėjo nutikti tokia klaida.
„Norime žinoti, kodėl mano dukterėčia sureagavo vakar, kai vežėme ją laidoti. Turime vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip ji stumia karsto dangtį“, – sakė moters teta vietos žiniasklaidai.
Šeima įtaria – moteris galėjo būti komoje
Rosos artimieji spėja, kad ji niekada nebuvo mirusi – tik pateko į komą, o ligoninės personalas skubotai ją paskelbė mirusia.
Policija šiuo metu tiria incidentą ir aiškinasi, ar Lambajekės regioninės ligoninės darbuotojai nesilaikė procedūrų, kai pacientė buvo atjungta nuo aparatūros ir perduota į morgą.
Moteris žuvo tame pačiame eismo įvykyje, kuriame tragiškai mirė jos svainis, o trys sūnėnai vis dar gydomi ligoninėje ir yra kritinės būklės.
