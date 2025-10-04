Rastas negyvas žinomas modelis: prieš mirtį perspėjo tėvą

Tyrėjai įtaria, kad jį galėjo nužudyti jo sutuoktinis, taip pat modelis Donaldas Zieben-Hoodas.
Spėjo paskambinti tėvui prieš mirtį
Naujienų portale „Daily Mail“ teigiama, kad Niujorko apygardos prokuroras Alvinas Braggas pranešė, kad tragiški įvykiai prasidėjo dar prieš pat Jacobo mirtį. Liepos 31 d. vyras paskambino tėvui ir pranešė, kad jo vyras Donaldas jį muša ir pjauna peiliu.
Tą patį vakarą Jacobas tėvui siuntė nuotraukas, kuriose matyti pjautinės žaizdos ant veido, galvos ir kraujuojanti gili žaizda kojoje.
Rugpjūčio 1-osios naktį, apie 4 valandą ryto, Donaldas paskambino policijai ir teigė radęs savo vyrą negyvą ant tualeto sėdynės. Atvykę pareigūnai Jacobą rado vonios kambaryje, su daugybinėmis žaizdomis ant kojos ir galvos.
Sutuoktinis – suimtas
Nors Donaldas Zieben-Hoodas kol kas neapkaltintas žmogžudyste, prokurorai tvirtina, kad jis mėnesius terorizavo savo vyrą, daužydamas jo buto duris, grasindamas ir puldamas.
Naujienų portale „Daily Mail“ teigiama, jog šiuo metu 40-metis modelis laikomas Rikerio salos kalėjime be teisės į užstatą. Jis kaltinamas 16 nusikaltimų, tarp jų – įsibrovimu, smurtu artimoje aplinkoje, grasinimais, teismo draudimų pažeidimu ir ginklo laikymu.
Dokumentuose nurodyta, kad dar šių metų vasarį Donaldas buvo suimtas po to, kai užpuolė Jacobą jų bendrame bute, o vyrui vos pavyko neprarasti sąmonės. Tada jam buvo išduotas teismo draudimas artintis, kurį Donaldas vėliau dar kelis kartus pažeidė.
Aplinkos liudijimai: santykiai buvo audringi
Artimi Jacobo draugai teigia, kad jų draugystė nutrūko vos šiam pradėjus santykius su Donaldu. Pasak Jacobo Paulsono, jie buvo geriausi draugai nuo 2013-ųjų, tačiau po dviejų metų bendravimas visiškai nutrūko.
„Aš tiesiog norėjau, kad jis būtų laimingas. Tikiuosi, kad toks ir buvo“, – sakė J. Paulsonas NBC žurnalistams.
Kitas bičiulis, Joshua Bakeris, sakė, kad Jacobas pradėjo vengti žmonių, nebeatsiliepdavo į skambučius, net užblokavo senus draugus.
