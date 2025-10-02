Sutuoktinis nužudė 37-erių žmoną: supyko, kad ši „nesugeba numesti svorio“

Pagal artimųjų sukurtą „GoFundMe“ puslapį, 37 metų June Bunyan persikėlė į JAV iš Jungtinės Karalystės, kad įgyvendintų savo svajonę tapti baudžiamosios teisės advokate, skelbė abc7.com
Nužudė žmoną
Artimieji prašo pagalbos, kad galėtų pargabenti jos palaikus į gimtinę.
„Draugiška, juokinga ir labai maloni“, – taip June apibūdino viena kaimynė.
Jos palaikai buvo rasti Holivudo bute.
Pareigūnai 25 metų Jonathaną Renterią apkaltino žmogžudyste ir žmogaus palaikų išniekinimu.
Teismo dokumentuose auka įvardijama kaip June Renteria, nurodoma, kad ji ir kaltinamasis buvo susituokę vienerius metus ir turėjo vieno mėnesio kūdikį.
Dokumentuose teigiama, kad J. Renteria buvo rastas viešbutyje kraujuojantis su rašteliu, kuriame prisipažino nužudęs žmoną.
Prokurorai sako, kad įrašytame pokalbyje J.Renteria teigė, jog susipyko su auka dėl to, kad ši „nesugebėjo numesti svorio po nėštumo“, o ji ėmė krautis daiktus ir pasakė, kad daugiau niekada neleis jam pamatyti dukters.
Toliau teigiama, kad jis ją nužudė.
Teismo prašyme nurodyta nustatyti J. Renteriai 4 mln. dolerių užstatą – teismas šį prašymą patenkino.
Pagal dokumentus, auka paskutinį kartą buvo matyta gyva rugsėjo 4 d., o J. Renteria kitą dieną pastebėtas išeinantis iš buto naktį su kūdikiu, o vėliau – nešė šiukšlių maišais.
Prokurorai teigia, kad jis paliko vaiką pas savo tėvus ir įtariamas žmonos kūno išniekinimu.
Kaimynė, kalbėjusi su „Eyewitness News“, teigia, kad J. Bunyan jai prisipažino apie smurtinius santykius. Kaimynė ją įspėjo, kad bijo – jos vyras gali ją nužudyti.
Arielle Miller gyveno tame pačiame name kaip J. Bunyan, ir jos abi buvo artimos. A. Miller apibūdino J. Bunyan kaip šviesų žmogų ir pačią mylimiausią gyventoją pastate, tačiau ją neramino June santykiai su Renteria.
„Jis neleisdavo jai kalbėtis su tam tikrais žmonėmis. Jis ją žodžiu žemindavo. Jis ypač dažnai komentuodavo jos kūną ir svorį“, – sakė kaimynė.
„Tai, kaip ji mirė – kankinimai, kuriuos turėjo patirti, baimė, smurtas, skausmas – visa tai man neduoda ramybės naktimis“, – pridūrė moteris.
Artimieji renka lėšas, kad June galėtų būti palaidota oriai ir su meile – šalia savo šeimos ir draugų.
Tuo tarpu Renteria lapkritį turėtų vėl stoti prieš teismą pirminiam posėdžiui.
