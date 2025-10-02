Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Sutuoktinis nužudė 37-erių žmoną: supyko, kad ši „nesugeba numesti svorio“

2025-10-02 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 19:20

Moteris iš Škotijos buvo nužudyta Los Andžele šį mėnesį, kai persikėlė į JAV siekti advokatės karjeros. Dabar jos vyras yra sulaikytas kaip pagrindinis įtariamasis.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Moteris iš Škotijos buvo nužudyta Los Andžele šį mėnesį, kai persikėlė į JAV siekti advokatės karjeros. Dabar jos vyras yra sulaikytas kaip pagrindinis įtariamasis.

REKLAMA
1

Pagal artimųjų sukurtą „GoFundMe“ puslapį, 37 metų June Bunyan persikėlė į JAV iš Jungtinės Karalystės, kad įgyvendintų savo svajonę tapti baudžiamosios teisės advokate, skelbė abc7.com

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nužudė žmoną

Artimieji prašo pagalbos, kad galėtų pargabenti jos palaikus į gimtinę.

„Draugiška, juokinga ir labai maloni“, – taip June apibūdino viena kaimynė.

Jos palaikai buvo rasti Holivudo bute.

Pareigūnai 25 metų Jonathaną Renterią apkaltino žmogžudyste ir žmogaus palaikų išniekinimu.

REKLAMA
REKLAMA

Teismo dokumentuose auka įvardijama kaip June Renteria, nurodoma, kad ji ir kaltinamasis buvo susituokę vienerius metus ir turėjo vieno mėnesio kūdikį.

REKLAMA

Dokumentuose teigiama, kad J. Renteria buvo rastas viešbutyje kraujuojantis su rašteliu, kuriame prisipažino nužudęs žmoną.

Prokurorai sako, kad įrašytame pokalbyje J.Renteria teigė, jog susipyko su auka dėl to, kad ši „nesugebėjo numesti svorio po nėštumo“, o ji ėmė krautis daiktus ir pasakė, kad daugiau niekada neleis jam pamatyti dukters.

REKLAMA
REKLAMA

Toliau teigiama, kad jis ją nužudė.

Teismo prašyme nurodyta nustatyti J. Renteriai 4 mln. dolerių užstatą – teismas šį prašymą patenkino.

Pagal dokumentus, auka paskutinį kartą buvo matyta gyva rugsėjo 4 d., o J. Renteria kitą dieną pastebėtas išeinantis iš buto naktį su kūdikiu, o vėliau – nešė šiukšlių maišais.

Prokurorai teigia, kad jis paliko vaiką pas savo tėvus ir įtariamas žmonos kūno išniekinimu.

Kaimynė, kalbėjusi su „Eyewitness News“, teigia, kad J. Bunyan jai prisipažino apie smurtinius santykius. Kaimynė ją įspėjo, kad bijo – jos vyras gali ją nužudyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Arielle Miller gyveno tame pačiame name kaip J. Bunyan, ir jos abi buvo artimos. A. Miller apibūdino J. Bunyan kaip šviesų žmogų ir pačią mylimiausią gyventoją pastate, tačiau ją neramino June santykiai su Renteria.

„Jis neleisdavo jai kalbėtis su tam tikrais žmonėmis. Jis ją žodžiu žemindavo. Jis ypač dažnai komentuodavo jos kūną ir svorį“, – sakė kaimynė.

REKLAMA

„Tai, kaip ji mirė – kankinimai, kuriuos turėjo patirti, baimė, smurtas, skausmas – visa tai man neduoda ramybės naktimis“, – pridūrė moteris.

Artimieji renka lėšas, kad June galėtų būti palaidota oriai ir su meile – šalia savo šeimos ir draugų.

Tuo tarpu Renteria lapkritį turėtų vėl stoti prieš teismą pirminiam posėdžiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų