Dukrą palaidojusi 34-erių mama mirė nuo savo augintinio: viskas įvyko žaibiškai

Tragiškas įvykis nutiko jos bute, o moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur, deja, mirė kitą dieną nuo gausaus kraujo netekimo, sukėlusio daugybinį organų nepakankamumą, skelbė thesun.co.uk.
Netektis
Per tyrimą paaiškėjo, kad Michelle laikė du šunis – mažąjį Pomeranijos veislės šuniuką vardu Pom ir didelį mastifo bei rotveilerio mišrūną vardu Trigg.
Tą vakarą moteris buvo nusipirkusi „McDonald’s“ maisto ir, kaip pasakojo jos partneris Samuelis Westas, „turėjo, man atrodo, 20 gabalėlių dėžutę“.
S. Westas teigė, kad Michelle mėgdavo mesti mėsos gabalėlius į orą, kad šunys juos gaudytų.
Jis aiškino: „Ji mėgo pamėtyti gabalėlius į orą, o mažasis šuo, Pom, puldavo prie didžiojo – ne agresyviai, bet jis paprastai urgzdavo, kai norėdavo pirmas pagauti gabalėlį.“
Kai Pom šoko link grynuolio, Triggas, pasak S. Westo, „šastelėjo nasrais“, norėdamas jį aplenkti – tokiu būdu netyčia kliudė Michelle ranką ir sužeidė arteriją.
„Man tai neatrodė kaip tyčinis griebimas“, – sakė vyras, apibūdindamas įvykį kaip „visiškai absurdišką nelaimingą atsitikimą“.
Jis pridūrė, kad Triggas niekada nerodė dantų, buvo švelnus ir netgi miegodavo kartu su Michelle jos lovoje.
Eseko vyriausiasis koroneris Lincoln Brookesas, nagrinėjęs šį atvejį, pažymėjo: „Pom puolė Triggą“, o Triggas „bandė jam įkasti.“
Jis pabrėžė, kad tai buvo didelis šuo su galingais nasrais, tačiau kartu pripažino, kad abu šunys buvo „gana gerai išauklėti“, o Triggas – „švelnus milžinas“.
L. Brookesas galutinėje išvadoje paskelbė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas: „Įkandimas nebuvo piktybiškas ir įvyko, kai ji netyčia atsidūrė tarp trumpai susipešusių savo dviejų šunų dėl maisto.“
Tragediją dar labiau sustiprino faktas, kad vos prieš kelias savaites Michelle ir jos šeima išgyveno didžiulę netektį – mirė jos dukra.
„Dviguba šios situacijos tragedija yra ta, kad ji ir visa jos šeima jau buvo patyrę didžiulį skausmą – vos prieš kelias savaites mirė jos dukra. Ji vis dar buvo sukrėsta dėl šio įvykio“, – sakė koroneris.
Po įvykio abu šunys buvo paimti iš namų ir, kadangi Michelle buvo vienintelė jų savininkė, buvo atsisakyta jų nuosavybės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!