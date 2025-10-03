Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyras rado negyvą 46-erių žmoną: dėl visko kaltas telefonas

2025-10-03 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 19:40

Tragiška nelaimė įvyko Dubline, kai 46 metų Ann-Marie O'Gorman mirė elektros smūgio metu, naudodamasi savo „iPhone“ vonioje. Jos vyras, Joe O'Gorman, rado žmoną be sąmonės vonios kambaryje ir bandė ją gaivinti, tačiau medikams jos išgelbėti nepavyko.

Telefonas, žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Tragiška nelaimė įvyko Dubline, kai 46 metų Ann-Marie O'Gorman mirė elektros smūgio metu, naudodamasi savo „iPhone“ vonioje. Jos vyras, Joe O'Gorman, rado žmoną be sąmonės vonios kambaryje ir bandė ją gaivinti, tačiau medikams jos išgelbėti nepavyko.

REKLAMA
1

„Jis bandė praplėšti vieną jos voką, tačiau ji nereagavo. Pastebėjo telefoną ir įkrovimo laidą vonioje“, – teigė liudytojai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Joe O'Gorman dabar aktyviai siekia, kad elektroniniuose įrenginiuose būtų pateikiami aiškesni saugumo įspėjimai, skelbė dailystar.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienintelis dalykas, ką girdite, – tai kaip šie telefonai puikiai veikia iki pusantro metro gylyje vandens. Tai sukuria žmonėms įspūdį, kad telefoną galima laikyti šalia vandens“, – sakė jis.

REKLAMA

Vyras pastebėjo vieną dalyką

Vyras pabrėžė, jog trūksta įspėjimų apie pavojus: „Turėtų būti įspėjimai, kad tai yra pavojinga. Niekas nesirūpina įspėti, kad tai gali būti mirtina.“

Tyrimo metu paaiškėjo, kad Ann-Marie sirgo Von Willebrando liga ir Greivso liga, tačiau buvo „sveika ir geros fizinės būklės“, kasdien lankydavosi sporto salėje.

REKLAMA
REKLAMA

Patologė Heidi Okkers nustatė, kad moters kūne buvo elektros smūgio tipo nudegimai, o toksikologiniai tyrimai nerado alkoholio ar narkotikų pėdsakų.

„Elektros srovė, praėjusi per kūną, sutrikdė jos širdies ritmą“, – paaiškino Dr. Okkers.

Forenzinis inžinierius Paul Collins aiškino: „Nors mobiliojo telefono įkrovikliai turi tik 2 amperų srovę, tai yra „daug daugiau nei pakankama“ žmogaus gyvybei nutraukti“, – sakė jis.

Be to, inžinierius pridūrė: „Keista, bet jei ji nebūtų ištraukusi rankos iš vonios, tikriausiai vis dar būtų gyva.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų