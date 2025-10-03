Vyras rado negyvą 46-erių žmoną: dėl visko kaltas telefonas

„Jis bandė praplėšti vieną jos voką, tačiau ji nereagavo. Pastebėjo telefoną ir įkrovimo laidą vonioje“, – teigė liudytojai.
Joe O'Gorman dabar aktyviai siekia, kad elektroniniuose įrenginiuose būtų pateikiami aiškesni saugumo įspėjimai, skelbė dailystar.co.uk.
„Vienintelis dalykas, ką girdite, – tai kaip šie telefonai puikiai veikia iki pusantro metro gylyje vandens. Tai sukuria žmonėms įspūdį, kad telefoną galima laikyti šalia vandens“, – sakė jis.
Vyras pastebėjo vieną dalyką
Vyras pabrėžė, jog trūksta įspėjimų apie pavojus: „Turėtų būti įspėjimai, kad tai yra pavojinga. Niekas nesirūpina įspėti, kad tai gali būti mirtina.“
Tyrimo metu paaiškėjo, kad Ann-Marie sirgo Von Willebrando liga ir Greivso liga, tačiau buvo „sveika ir geros fizinės būklės“, kasdien lankydavosi sporto salėje.
Patologė Heidi Okkers nustatė, kad moters kūne buvo elektros smūgio tipo nudegimai, o toksikologiniai tyrimai nerado alkoholio ar narkotikų pėdsakų.
„Elektros srovė, praėjusi per kūną, sutrikdė jos širdies ritmą“, – paaiškino Dr. Okkers.
Forenzinis inžinierius Paul Collins aiškino: „Nors mobiliojo telefono įkrovikliai turi tik 2 amperų srovę, tai yra „daug daugiau nei pakankama“ žmogaus gyvybei nutraukti“, – sakė jis.
Be to, inžinierius pridūrė: „Keista, bet jei ji nebūtų ištraukusi rankos iš vonios, tikriausiai vis dar būtų gyva.“
