34-erių moters širdis sustojo netikėtai: šeima iki šiol primena jos istoriją

Šiandien jos šeima vis dar primena visuomenei, kaip svarbu laiku reaguoti į kūno siunčiamus signalus ir pasirūpinti ne tik fizine, bet ir emocine sveikata.
Staigi nelaimė namuose
Naujienų portalas „Daily Mail“ teigia, kad Kay žmona Anna pasakojo, kad tą dieną viskas atrodė kaip eilinis rytas. Moteris pabudo anksčiau nei įprasta, apie pusę šešių ryto, ir pasiskundė, kad jos širdis plaka „labai greitai“.
„Ji sakė, kad sunku kvėpuoti, ir jaučia spaudimą krūtinėje. Išsigandau ir iš karto paskambinau greitajai“, – vėliau pasakojo Anna.
Kai atvyko medikai, Kay dar buvo sąmoninga, tačiau sunkiai kvėpavo ir nebegalėjo kalbėti. Nors jai buvo suteikta pagalba – naudotas defibriliatorius, suleistas adrenalinas ir skysčiai – išgelbėti sportininkės nepavyko.
Neaiški mirties priežastis ir įtaka psichikos sveikatai
Tyrėjai nustatė, kad moterį ištiko staigus širdies ritmo sutrikimas, tačiau tiksli priežastis liko neaiški. Medikų teigimu, širdies aritmiją galėjo išprovokuoti nerimas ir depresijos simptomai, su kuriais Kay kovojo po tėvo mirties.
„Staigios aritmijos priežastis nėra aiški. Neaišku, kodėl sutriko jos širdies ritmas, tačiau galima drąsiai teigti, kad ritmas jau buvo sutrikęs kurį laiką“, – teigiama toksikologijos ataskaitoje.
Anot koronerės padėjėjos Sonia Hayes, tai galėjo būti apibūdinta kaip natūrali mirties priežastis, tačiau ši istorija tapo dar vienu priminimu, kaip emocinė būsena gali paveikti širdies veiklą.
Artimieji ragina pasirūpinti sveikata
„Daily Mail“ teigimu, po Kay mirties jos žmona, draugai ir komandos narės iš „Hawkinge Town Ladies“ klubo ėmė dalyvauti bendruomenės renginiuose, skirtuose širdies sveikatos ir emocinės gerovės temoms. Jie nuolat primena apie reguliarius sveikatos patikrinimus, streso mažinimą ir pagalbos paiešką, kai pasijuntama prastai.
„Kay buvo žmogus, kuris visada rūpinosi kitais, bet retai pagalvodavo apie save. Dabar mes norime, kad kiti to nekartotų – kad kreiptųsi į gydytoją, jei kažkas neramina“, – sakė jos bičiulės.
Futbolo klubas kasmet organizuoja atminimo rungtynes, skirtas Kay pagerbti, o surinktos lėšos skiriamos psichikos sveikatos organizacijoms ir širdies ligų prevencijos iniciatyvoms.
