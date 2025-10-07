Tragedija Lenkijoje: lietuvius vežęs mikroautobusas susidūrė su autovežiu – žuvo žmogus

Sekmadienio rytą Lenkijoje susidūrus autovežiui ir mikroautobusui, kuriame buvo septyni Lietuvos piliečiai, žuvo žmogus, praneša portalas dostawczakiem.pl.
Kaip nurodo Luko rajono policijos nuovada, tragiška avarija įvyko greitkelyje S61 netoli Černių miestelio. Sekmadienį, spalio 5 d., apie 7 val. ryto, septynis žmones vežęs mikroautobusas atsitrenkė į autovežio galą.
Įvykio metu žuvo 48 metų keleivis, važiavęs mikroautobusu. Be to, penki žmonės buvo sužeisti. Luko apskrities policijos vadovybė praneša, kad visi avarijoje dalyvavę asmenys buvo Lietuvos piliečiai.
Avarija įvyko eismo juostoje, vedančioje Luko link, ir preliminarūs policijos duomenys rodo, kad autovežis susidūrimo metu stovėjo avarinėje juostoje kairėje kelio pusėje.
Abiejų transporto priemonių vairuotojai buvo blaivūs. Kol kas nežinoma, dėl ko įvyko avarija.
