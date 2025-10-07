Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nelaimė JAV: sudužus sraigtasparniui sunkiai sužeisti 3 žmonės

2025-10-07 07:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 07:33

Pirmadienio vakarą JAV Kalifornijos valstijos Sakramento mieste rytų kryptimi einančiame greitkelyje sudužo sraigtasparnis. Įvykio metu sunkiai sužeisti trys žmonės, rašo „CBS News“.

Kalifornijoje sudužo sraigtasparnis (nuotr. Twitter)

0

Sakramento ugniagesių departamentas patvirtino, kad per avariją mažiausiai trys žmonės buvo sunkiai sužeisti.

Pasak Sakramento ugniagesių departamento pareigūnų, „REACH“ oro medicinos paslaugų sraigtasparnis sudužo neaiškiomis aplinkybėmis.

Pranešime taip pat nurodoma, kad dar nėra aišku, ar sraigtasparnis skrido į vietos ligoninę, ar iš jos.

Valdžios institucijos dėl įvykio uždarė itin judrių greitkelį, dėl ko nusidriekė didelės spūstys. Avarijos priežastis šiuo metu tiriamos, pranešė „CBS News“.

