Nelaimė JAV: sudužus sraigtasparniui sunkiai sužeisti 3 žmonės

JUST IN: Helicopter crash shuts down Highway 50 in California, injuries reported— Unlimited L's (@unlimited_ls) October 7, 2025
CHP confirmed there were injuries in the crash, but it’s not yet known how many people were hurt or how severe the injuries are
photo from a witness showed what appeared to be a red medical… pic.twitter.com/RYvPgloV7h
Sakramento ugniagesių departamentas patvirtino, kad per avariją mažiausiai trys žmonės buvo sunkiai sužeisti.
Pasak Sakramento ugniagesių departamento pareigūnų, „REACH“ oro medicinos paslaugų sraigtasparnis sudužo neaiškiomis aplinkybėmis.
Pranešime taip pat nurodoma, kad dar nėra aišku, ar sraigtasparnis skrido į vietos ligoninę, ar iš jos.
Valdžios institucijos dėl įvykio uždarė itin judrių greitkelį, dėl ko nusidriekė didelės spūstys. Avarijos priežastis šiuo metu tiriamos, pranešė „CBS News“.
