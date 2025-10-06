Siaubinga nelaimė ištiko garsų Lietuvos gamtininką: visų prašo tik vieno

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Kulbiu šis sutiko pasidalinti nelaimės detalėmis ir pasidžiaugti dėl vieno – visų aplinkinių solidarumo ir jam parodyto jautrumo.
Gaisras įvyko kaimynės bute
Iš pradžių gamtininkas papasakojo, ką veikė tuo metu, kai kilo gaisras. Pasak jo, penktadienį jis vėlai sugrįžo į namus, nes dienos metu buvo užimtas.
„Penktadienį grįžau vėlai po Lietuvos botanikų asociacijos konferencijos, nuėjau ir iš paštomato pasiėmiau antikvarinių knygų siuntą ir apie 23 valandą vakaro buvau namuose. Sugrįžęs namo pajutau dūmus“, – pasakojo gamtininkas.
Tęsdamas pokalbį jis paaiškino, kad pats namas stovi Vilniuje, Naujininkuose, yra mūrinis, geltonų plytų. Jau po gaisro architektas pranešė, kad pastatas statytas dar 1887 metais.
Pasak gamtininko, gretimame bute gyveno senjorė kaimynė, kurios namuose kilo gaisras, vėliau perėjęs į pašnekovo namus.
„Patys žinote, [visur] gyvena labai skirtingų žmonių, o gretimame bute gyveno tokia senyvo amžiaus, nepasiturinti ir nelabai tvarkinga moteris.
Jos bute kilo gaisras, šiandien buvo patikslinta, kad dėl elektros instaliacijos. Ji namuose laikė malkas, kuro briketus, o visa tai užsiliepsnojo. Ugnis greitai apėmė palaikomąsias konstrukcijas, stogą ir namas labai greitai užsidegė“, – atvirai pasakojo A. Kulbis.
Anot jo, visą namą liepsna apėmė maždaug per pusvalandį, o kadangi pašnekovo butas buvo gretimas kaimynės – jis buvo stipriai apgadintas.
Labiausiai gaila retų knygų kolekcijos
Savo mintimis pokalbio metu besidalijęs pašnekovas stengėsi žvelgti į nelaimę pozityviai. Pasak jo – visi namai yra atstatomi.
Vis tik labiausiai A. Kulbio širdį palietė ne buto, o visą gyvenimą rinktos knygų kolekcijos netektis.
„Žinoma, visko nutinka žmonėms, bet labiausiai gaila visą gyvenimą kauptų knygų, kurias kolekcionavau. Labai didelė dalis jų žuvo...
Ten buvo labai retų egzempliorių, kurių buvo ieškoma nepaprastai ilgą laiką aukcionuose, antikvaruose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Aš po kruopelę kaupiau po vieną knygą. Tai buvo jau nebe mano pomėgis, o profesionalus užsiėmimas“, – širdį veriančia žinia dalijosi A. Kulbis.
Jis atskleidė, kad visą šią unikalią kolekciją planavo palikti Lietuvoje esančios gamtos mokslų institucijoms.
Vis tik po gaisro pavyko išgelbėti tik labai nedidelę knygų dalį, nes didžiąją jų prarijo liepsnos.
„Sudegus butui aš neturiu labai didelių santaupų, nes viskas išeidavo knygoms, bet, žinote, namai yra pastatomi, o štai leidiniai yra reti.
Štai, pavyzdžiui, yra vertinama, kad 18 a. pirmos pusės mokslinių leidinių iki šių dienų yra išlikusių tik apie 5 procentus”, – didžiausiu skauduliu dalijosi pašnekovas.
Sulaukė palaikymo iš aplinkos
A.Kulbis prisipažino, kad pirmosios naktys po nelaimės jam buvo labai sunkios. Šoko būsena ir didžiulė netektis netruko atsiliepti sveikatai.
„Pirmą ir antrą naktimis tikrai negalėjau užmigti po nelaimės. Man vis ramybės nedavė mintis, kad jeigu būčiau nors valanda anksčiau tą naktį užmigęs, tai galėjo visko būti“, – apie neramias mintis pasakojo A. Kulbis.
Vis tik gamtininkas nuramino, kad jau šiąnakt jam pavyko užmigti. Pasak jo, didžiausią džiaugsmą kelia tai, kad ne vienas žmogus jį užjaučia ir padeda.
Jis pridūrė, kad šiuo metu turi kur prisiglausti, jam yra likę šiek tiek drabužių, o ir pavalgyti yra ką.
„Sulaukiau labai daug palaikymo ir pagalbos. Ne vienas bendruomenės narys pasidalijo man nutikusia nelaime, kad žmonės galėtų prisidėti prie pagalbos. Nors ir nedidelėmis sumomis, bet net ir iš nepažįstamų žmonių sulaukiau pagalbos.
Po šito įvykio supratau, kad ir pats anksčiau nebuvau labai jautrus kitų nelaimėms... Iš tiesų, nepaprastai malonus jausmas, kai pažįstami ar mažiau pažįstami prisideda prie pagalbos.
O šiaip botanikai yra labai stiprūs žmonės – gali atlaikyti viską“, – pozityvia nata pokalbį pabaigė jis.
