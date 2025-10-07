Policija sulaikė Vilniuje „Bolt drive“ sudaužiusį vyrą: bėglys ligoninėje, įtariama, vartojo neleistinas medžiagas

Kauno gatvėje „Bolt drive“ automobilis „Toyota“ trenkėsi į medį ir užtvėrė eismą.
Smūgis buvo stiprus – automobilis suniokotas sunkiai.
Formavosi spūstys.
„Bolt drive“ avarija(6 nuotr.)
„Bolt drive“ avarija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
FOTOGALERIJA. „Bolt drive“ avarija
Vairuotojas pabėgo
Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo, o avarijos kaltininkas paspruko. Netrukus vairuotoją policija sulaikė, įtariant apsvaigimą nuo narkotikų jis išvežtas patikrinti i ligoninę.
Įvykis tiriamas.
