TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sulaikė Vilniuje „Bolt drive“ sudaužiusį vyrą: bėglys ligoninėje, įtariama, vartojo neleistinas medžiagas

Atnaujinta 15.06 val.
2025-10-07 14:17 / šaltinis: TV3
2025-10-07 14:17

Antradienį Vilniuje – sunki avarija.

„Bolt drive“ avarija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

Antradienį Vilniuje – sunki avarija.

6

Kauno gatvėje „Bolt drive“ automobilis „Toyota“ trenkėsi į medį ir užtvėrė eismą.

Smūgis buvo stiprus – automobilis suniokotas sunkiai.

Formavosi spūstys.

„Bolt drive“ avarija
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Bolt drive“ avarija

Vairuotojas pabėgo

Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo, o avarijos kaltininkas paspruko.  Netrukus vairuotoją policija sulaikė, įtariant apsvaigimą nuo narkotikų jis išvežtas patikrinti i ligoninę.

Įvykis tiriamas.

Prašom
