Kaišiadorių rajone – šokiruojančios avarijos detalės: variklis – atsiskyręs, o 19-mečio kūnas laukuose

Anot Policijos departamento, apie 23.50 val. Kaišiadorių rajone, magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, pastebėtas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“.
Šalia automobilio rastas žuvusio transporto priemonės savininko (gim. 2005 m.) kūnas.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ugniagesiams buvo pranešta, jog minėtas automobilis pastebėtas nuvažiavęs nuo kelio laukuose, o jo variklis atsiskyręs nuo pačios transporto priemonės.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Škoda Octavia“ gulėjo ant stogo ir buvo stipriai sumaitotas, viduje žmonių nebuvo.
Jaunuolio kūnas aukštoje žolėje be gyvybės ženklų rastas 0.16 val.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
