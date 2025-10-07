Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaišiadorių rajone – šokiruojančios avarijos detalės: variklis – atsiskyręs, o 19-mečio kūnas laukuose

2025-10-07 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 09:51

Kaišiadorių rajone pirmadienio naktį apvirtus automobiliui, šalia jo rastas žuvęs transporto priemonės savininkas, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kaišiadorių rajone pirmadienio naktį apvirtus automobiliui, šalia jo rastas žuvęs transporto priemonės savininkas, pranešė policija.

Anot Policijos departamento, apie 23.50 val. Kaišiadorių rajone, magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, pastebėtas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“. 

Šalia automobilio rastas žuvusio transporto priemonės savininko (gim. 2005 m.) kūnas. 

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ugniagesiams buvo pranešta, jog minėtas automobilis pastebėtas nuvažiavęs nuo kelio laukuose, o jo variklis atsiskyręs nuo pačios transporto priemonės. 

Atvykus ugniagesiams, automobilis „Škoda Octavia“ gulėjo ant stogo ir buvo stipriai sumaitotas, viduje žmonių nebuvo. 

Jaunuolio kūnas aukštoje žolėje be gyvybės ženklų rastas 0.16 val. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija BNS Foto
Tragedija Kaišiadorių rajone: magistralėje A1 apvirtus automobiliui žuvo jaunas vairuotojas (5)
Policija. ELTA / Josvydas Elinskas
Darbinga savaitė Kauno pareigūnams: girtutėlė BMW vairuotoja sukėlė avariją, o „Mercedes“ skriejo dvigubu greičiu (4)
Pavojingi objektai (tv3.lt koliažas)
Objektai su pavojingomis medžiagomis – prie pat gyvenviečių: pasitikrinkite, ką daryti nelaimės atveju (6)
Policija, žvakė (nuotr. 123rf.com)
Net oda šiurpsta: Lietuvos gatvėse užfiksuoti kraupūs įvykiai (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ar atsiras nors vienas
Ar atsiras nors vienas
2025-10-07 10:17
žmogus seime , kuris inicijuos įstatymo pataisas teisę vairuoti nuo 21m?????Kiek dar piemenų nusisuks sprandus, ar mums per daug lietuvių???????
Atsakyti
jo
jo
2025-10-07 10:29
ar šitiem nereik draust vairuot...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
