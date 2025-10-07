Tragedija Kaišiadorių rajone: magistralėje A1 apvirtus automobiliui žuvo jaunas vairuotojas

Spalio 6 d. apie 23 val. 50 min. Kaišiadorių r., A1 magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 78-ame km, rastas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“.
Šalia automobilio rastas žuvusio automobilio savininko (g. 2005 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
