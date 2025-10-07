Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Kaišiadorių rajone: magistralėje A1 apvirtus automobiliui žuvo jaunas vairuotojas

2025-10-07 06:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 06:13

Pirmadienio naktį Kaišiadorių rajone, A1 magistraliniame kelyje, įvyko avarija, o jaunas vairuotojas žuvo.

Policija BNS Foto

Pirmadienio naktį Kaišiadorių rajone, A1 magistraliniame kelyje, įvyko avarija, o jaunas vairuotojas žuvo.

1

Spalio 6 d. apie 23 val. 50 min. Kaišiadorių r., A1 magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 78-ame km, rastas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“.

Šalia automobilio rastas žuvusio automobilio savininko (g. 2005 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.

