Vilniaus centre Karo policijos visureigis susidūrė su „Mercedes“

Žmonės per avariją nenukentėjo, tačiau karininkai paprašė policijos užfiksuoti eismo įvykį ir išsiaiškinti aplinkybes.
Pirminiais duomenimis, Karo policija važiavo degant raudonam šviesoforo signalui su įjungtais švyturėliais, „Mercedes“ vairuotojui degė žalia.
Dėl avarijos sutriko eismas, buvo užblokuota sankryža. Vilniaus policijos pareigūnai nustatė, kad avarija įvyko dėl Karo policijos vairuotojo kaltės. Išsiaiškinus aplinkybes apdaužytos transporto priemonės patrauktos iš sankryžos.
