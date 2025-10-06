Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus centre Karo policijos visureigis susidūrė su „Mercedes“

2025-10-06 16:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 16:28

Pirmadienį kiek po vidurdienio Vilniuje, Gedimino pr. ir A. Jakšto gatvių sankryžoje susidūrė Karo policijos visureigis „Toyota“ ir automobilis „Mercedes-Benz“.

Avarija Vilniaus centre (nuotr. TV3)

Žmonės per avariją nenukentėjo, tačiau karininkai paprašė policijos užfiksuoti eismo įvykį ir išsiaiškinti aplinkybes.

3

Žmonės per avariją nenukentėjo, tačiau karininkai paprašė policijos užfiksuoti eismo įvykį ir išsiaiškinti aplinkybes.

Pirminiais duomenimis, Karo policija važiavo degant raudonam šviesoforo signalui su įjungtais švyturėliais, „Mercedes“ vairuotojui degė žalia.

Dėl avarijos sutriko eismas, buvo užblokuota sankryža. Vilniaus policijos pareigūnai nustatė, kad avarija įvyko dėl Karo policijos vairuotojo kaltės. Išsiaiškinus aplinkybes apdaužytos transporto priemonės patrauktos iš sankryžos.

