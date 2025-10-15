Šis kapas Lietuvoje – neeilinis: sužinojus, kas čia palaidota, suspaudžia širdį

Joje Marijos dienos iškilminga Eucharistija buvo švenčiama meldžiantis ir už Kauno ligoninėse mirusius bei nepaimtus palaidoti negimusius vaikelius bei jų artimuosius, rašoma Kauno arkivyskupijos pranešime.
Šia proga arkivyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį, jog negimusiųjų urnos yra ženklas, kad turime gerbti kiekvieną gyvybę, dirbti ir stengtis dėl gyvybės kultūros mūsų krašte.
„Turime drąsinti tas šeimas, kurios abejoja, ar susilaukti vaikelio, arba, neduok Dieve, svarsto apie abortą. Visiems reikalingas, padrąsinimas, liudijimas, kvietimas atsiversti. Tai yra tarsi pranašo Jonos, Mergelės Marijos mums skirta misija šiam laikui, šiai kartai“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog tai ypač svarbu, kai pasaulis toks neramus, o gyvybė nebevertinama. Daugybė žmonių ją praranda ir karuose, kurie mūsų žemėje gali užvirti tikrą pragarą kaip neatsakingų žmogaus sprendimų rezultatą.
Arkivyskupas padėkojo Šiluvoje visiems palaikantiems gyvybės bei maldos kultūrą, šia proga ypač kunigams ligonių kapelionams, dvasinėms asistentėms Svetlanai Adler-Mikulėnienei (LSMU Kauno klinikos), seseriai Pranciškai Neringai Bubelytei FDCJ (LSMU Kauno ligoninė), Kauno arkivyskupijos Šeimos centro netekčių konsultantei, programų koordinatorei Aušrai Bačėnei, visiems, kurie rūpinasi žmogiškuoju orumu iki pat mirties ir dvasine sveikata.
Šiluvoje palaidoti negimę kūdikiai
Po vidurdienio šv. Mišių miestelio kapinėse trečią kartą buvo laidojami iki 22-os nėštumo savaitės Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto mirę kūdikiai. Į laidotuves gausiai susirinko netektį patyrę tėveliai ir jų artimieji.
Taip pat laidotuvėse buvo moterų, prieš keliolika metų patyrusių persileidimą, bet neturėjusių galimybės iki galo susitaikyti su šiuo praradimu, o šiandien dėkojančių už šią iniciatyvą.
„Širdyje aš atnešiau savo vaikelį į šį kapą, dabar man ramiau“, – sakė kalbinama moteris.
Šiomis laidotuvėmis yra įgyvendinamas LR Sveikatos apsaugos ministro (SAM) 2019 m. birželio 11 d. įsakymas (Nr. V-697), kuriuo medicinos įstaigos įpareigotos embrioną ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės atskirti nuo medicininių atliekų, rinkti iki pusės metų, kremuoti ir palaidoti. Iki palaidojimo urnos būna laikomos ligoninių koplyčiose, o kasmet spalio 13 d. palaidojamos Šiluvoje.
Dėkojame Kauno „Anapilio“ ir Raseinių R. Tamavičiaus laidojimo įmonėms už neatlygintiną pagalbą palaidojant negimusius vaikelius Šiluvoje. Dėkojame Šiluvos seniūno pavaduotojai Ritai Tamutienei už pagalbą prižiūrint kapą ir tvarkant dokumentaciją.
Panašių kapų yra Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Amerikoje bei kitose šalyse. Šiluvoje esanti kapavietė jau nėra vienintelė Lietuvoje bendra, būtent šitokiems vaikeliams skirta ir kas metai pildoma. Praeitais metais tokios kapavietės įrengtos Šiauliuose ir Panevėžyje.
Data laidotuvėms parinkta artėjant spalio 15 d. minimai Kūdikio netekties dienai (Baby Loss Awarness Day). Ši diena buvo pradėta minėti JAV 1983 metais. Šią dieną prisimenami ir lydimi malda visi išėję per anksti mažyliai ir jų tėveliai, 19 valandą ant palangių uždegamos žvakutės.
Dėkojame visiems, kurie aukoja lėšas Šiluvos kapavietės atminimo paminklui. Šis projektas neturi jokio kito finansavimo šaltinio, o tik Lietuvos žmonių paaukotus pinigai. „Padedu augti“ asociacija kviečia prisidėti prie kapo įrengimo – skulptoriaus Nerijaus Kavaliausko paminklo.
„Paminklą kurti įkvėpė Marcelijaus Martinaičio eilėraštis „Tu numegzk man, mama, kelią“. Kompozicijoje bus „nerti“ angelai, kelias. Nesinori kūriniu nieko nuteisti, tema skausminga… Šis paminklas bus baltos spalvos ir simbolizuos viltį! (…)
Turiu daug vaikų, buvo sunkių gimdymų, išgyvenimų. Vaikų tema labai jautri, sunku įsivaizduoti, ką išgyvena kūdikio netekę tėvai. Siųsime jiems šviesią žinutę“, – dalijasi skulptorius N. Kavaliauskas.
Paaukoti galima čia.
Lietuva yra viena pažangiausių Europos valstybių, kur embrionas nuo pat prasidėjimo laikomas žmogaus palaikais, o ne medicinine atlieka. Nuo 2018 m. gegužės 1 d. mūsų šalyje įsigalioję LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimai pripažino žmogumi vaisių iki 22-os nėštumo savaitės ir suteikė teisę būti palaidotam.
Po to SAM ministro įsakymu (Nr V-570) buvo leista tėvams pasiimti palaidoti tokius vaikelius šeimos ar neatlygintinai skirtame naujame kape, užpildant ligoninėje prašymą per keturias dienas nuo įvykusio persileidimo ar aborto.
Nors septynerius metus tėveliai turi galimybę patys palaidoti tokius vaikelius, tačiau ne visi sudėtingoje situacijoje turi galimybę ar tiesiog nesužino, kad tai gali padaryti.
Šaltinis: Kauno arkivyskupija, Svetlanos Adler Mikulėnienės ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimas
