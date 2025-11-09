Žinomas vyras išvyko į kelionę ir namo taip negrįžo: iš šeimos – prašymas

Socialinių tinklų žvaigždė, turintis 1,4 mln. sekėjų „Instagram“ paskyroje, dalyvavo „Concours“ elitinių automobilių parodoje viešbutyje „Wynn“ Las Vegase kartu su kitais influenceriais ir žurnalistais, skelbė arabnews.com.
Netektis
Savo „Instagram“ paskyroje sujaudinta šeima rašė: „Su didžiule liūdesio širdimi dalinamės žinia apie mūsų mylimo Anunay Sood mirtį.“
Šeima taip pat paprašė gerbti jų privatumą. „Prašome laikyti jo šeimą ir artimuosius savo mintyse ir maldose“, – priduriama pranešime.
Kol kas nebuvo pateikta informacijos apie mirties priežastį, tačiau tie, kurie buvo su juo per savaitgalį, teigė, kad jis atrodė laimingas ir nesiskundė sveikata.
Jis praleido savaitgalį kartu su kitais influenceriais ir žiniasklaidos atstovais, bendravo su tokiais asmenimis kaip Horacio Pagani ir Christian Von Koenigsegg, taip pat „Apple“ generaliniu direktoriumi Timu Cooku.
Paskutiniame savo „Instagram“ įraše A. Sood paskelbė nuotrauką su aktoriumi iš „Greiti ir įsiutę“ (Fast and Furious) Sung Kang, pridėdamas komentarą: „Vis dar negaliu patikėti, kad praleidau savaitgalį apsuptas legendų ir svajonių mašinų.“
Geriausiai žinomas dėl savo kelionių vaizdo įrašų, A. Sood tris metus iš eilės (2022, 2023 ir 2024) pateko į „Forbes India“ Top 100 skaitmeninių žvaigždžių sąrašą. Be to, kad valdė savo rinkodaros įmonę ir bendradarbiavo su turistiniais departamentais visame pasaulyje, jis taip pat tapo pirmuoju „YouTuberiu“, filmavusiu vlogus Bigg Boss namuose.
Atsakydama į šeimos pranešimą, kita Dubajuje gyvenanti influencerė Cameron Biafore, taip pat buvusi Las Vegase, išreiškė liūdesį dėl žinios: „Tu buvai toks šviesus spindulys, ir buvau dėkinga, kad galėjau tai patirti, net jei tik akimirkai. Ilsėkis ramybėje, mielasis Anunay – tavo įtaka ir meilė gyvenimui šioje žemėje bus visada prisimenama.“
