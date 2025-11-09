 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žinomas vyras išvyko į kelionę ir namo taip negrįžo: iš šeimos – prašymas

2025-11-09 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 15:00

Populiarus 32 metų Dubajuje gyvenęs kelionių influencerius Anunay Sood mirė per savaitgalio VIP kelionę į Las Vegasą, kurios išlaidas padengė organizatoriai, patvirtino jo šeima socialiniame tinkle.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Populiarus 32 metų Dubajuje gyvenęs kelionių influencerius Anunay Sood mirė per savaitgalio VIP kelionę į Las Vegasą, kurios išlaidas padengė organizatoriai, patvirtino jo šeima socialiniame tinkle.

REKLAMA
0

Socialinių tinklų žvaigždė, turintis 1,4 mln. sekėjų „Instagram“ paskyroje, dalyvavo „Concours“ elitinių automobilių parodoje viešbutyje „Wynn“ Las Vegase kartu su kitais influenceriais ir žurnalistais, skelbė arabnews.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netektis

Savo „Instagram“ paskyroje sujaudinta šeima rašė: „Su didžiule liūdesio širdimi dalinamės žinia apie mūsų mylimo Anunay Sood mirtį.“

REKLAMA
REKLAMA

Šeima taip pat paprašė gerbti jų privatumą. „Prašome laikyti jo šeimą ir artimuosius savo mintyse ir maldose“, – priduriama pranešime.

REKLAMA

Kol kas nebuvo pateikta informacijos apie mirties priežastį, tačiau tie, kurie buvo su juo per savaitgalį, teigė, kad jis atrodė laimingas ir nesiskundė sveikata.

Jis praleido savaitgalį kartu su kitais influenceriais ir žiniasklaidos atstovais, bendravo su tokiais asmenimis kaip Horacio Pagani ir Christian Von Koenigsegg, taip pat „Apple“ generaliniu direktoriumi Timu Cooku.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutiniame savo „Instagram“ įraše A. Sood paskelbė nuotrauką su aktoriumi iš „Greiti ir įsiutę“ (Fast and Furious) Sung Kang, pridėdamas komentarą: „Vis dar negaliu patikėti, kad praleidau savaitgalį apsuptas legendų ir svajonių mašinų.“

Geriausiai žinomas dėl savo kelionių vaizdo įrašų, A. Sood tris metus iš eilės (2022, 2023 ir 2024) pateko į „Forbes India“ Top 100 skaitmeninių žvaigždžių sąrašą. Be to, kad valdė savo rinkodaros įmonę ir bendradarbiavo su turistiniais departamentais visame pasaulyje, jis taip pat tapo pirmuoju „YouTuberiu“, filmavusiu vlogus Bigg Boss namuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsakydama į šeimos pranešimą, kita Dubajuje gyvenanti influencerė Cameron Biafore, taip pat buvusi Las Vegase, išreiškė liūdesį dėl žinios: „Tu buvai toks šviesus spindulys, ir buvau dėkinga, kad galėjau tai patirti, net jei tik akimirkai. Ilsėkis ramybėje, mielasis Anunay – tavo įtaka ir meilė gyvenimui šioje žemėje bus visada prisimenama.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų