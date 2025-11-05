 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis muzikos pasauliui: mirė garsus reperis

2025-11-05 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 20:10

JAV repo pasaulį sukrėtė liūdna žinia – žymus reperis Young Bleed (tikrasis vardas Glenn Clifton Jr.) mirė būdamas 51 metų.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

JAV repo pasaulį sukrėtė liūdna žinia – žymus reperis Young Bleed (tikrasis vardas Glenn Clifton Jr.) mirė būdamas 51 metų.

0

Apie tėvo netektį emocingu vaizdo įrašu „Instagram“ paskelbė jo sūnus Ty’Gee Ramon Clifton.

Skaudi netektis

„RIP didžiausiam legendai, kurį pažinojau“, – šalia vaizdo įrašo rašė Ty’Gee.

Klipe jis kalbėjo susijaudinęs ir ragino gerbėjus nepasitikėti klaidinančia informacija:

„Nuo lapkričio 1-osios mano tėtis pakilo į dangų. Aš čia tam, kad patvirtinčiau – nebeliko klaidingų pasakojimų. Jis buvo legenda visame pasaulyje. Daug žmonių domėjosi, kas vyksta. Tad kaip vyriausias jo vaikas sakau – jis iškeliavo.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak sūnaus, reperis mirė nuo smegenų aneurizmos komplikacijų. Anksčiau jis buvo nugabentas į ligoninę Las Vegase po staigaus sąmonės netekimo. „Mano tėtis neturėjo rimtų sveikatos problemų. Taip tiesiog kartais susiklosto gyvenimo etapai. Viliuosi, kad šis mano video padės žmonėms, kurie taip pat išgyvena netektį“, – kalbėjo Ty’Gee.

Jaudinantis atsisveikinimas neliko nepastebėtas – gerbėjai ir kolegos socialiniuose tinkluose dalijosi užuojautomis ir pagarba velioniui.

„RIP Young Bleed. Ačiū už viską“, – rašė vienas gerbėjas.

„Tavo tėtis buvo tikras ikona – toks sklandus su mikrofonu. Laikykis, perduodu stiprybės“, – komentavo kitas.

Repo legenda iš Luizianos

Young Bleed karjerą pradėjo būdamas vos devynerių, įkvėptas Bâton Rouge miesto gatvių kultūros. Jo debiutinis albumas „My Balls & My Word“ sulaukė milžiniškos sėkmės – tapo „auksiniu“ ir pateko į „Billboard“ Top 10 JAV.

Jis geriausiai žinomas dėl hito „How Ya Do Dat“, kuris tapo 1997 m. filmo „I'm Bout It“ garso takelio dalimi. Ši daina, suremiksuota reperių Master P ir C-Loc, išpopuliarino Young Bleed visoje Amerikoje.

Repo pasaulyje jis bendradarbiavo su tokiomis įrašų kompanijomis kaip „No Limit Records“, vėliau – „Priority Records“, o 2010 m. įkūrė savo leidybinę kompaniją „Trap Door Entertainment“.

