Skaudi netektis muzikos pasauliui: mirė garsi muzikantė

„Ji buvo švelni ir šviesi siela, visiems, kurie ją pažinojo, palikusi neišdildomą įspūdį. Šeima prašo privatumo šiuo gedulo metu. Kaip sakė grupės „Grateful Dead“ dainų autorius Robertas Hunteris: „Tegu keturi vėjai nuneša ją saugiai namo“, – teigia people.com.
Dainavo Elviui ir Percy Sledge’ui, užkariavo „Grateful Dead“ sceną
Gimusi Alabamoje, Donna Jean savo karjerą muzikos pasaulyje pradėjo kaip studijos vokalistė. Jau būdama vos šešerių, pasak jos pačios, ji jautė, kad dainavimas bus jos kelias. Ir neklydo – dar prieš prisijungdama prie legendinės „Grateful Dead“, 1969-aisiais ji įrašė pritariamąjį vokalą Elvio Preslio dainoje „Suspicious Minds“, kuri tapo „Billboard“ topo viršūnės hitu. Ji taip pat prisidėjo prie Percy Sledge kūrinio „When a Man Loves a Woman“ bei įrašė vokalą Cher, Neil Diamond ir Dionne Warwick dainoms.
„Darbas su Elviu buvo vienas nuostabiausių laikų mano gyvenime“, – yra pasakojusi Godchaux. „Jis buvo neįtikėtinai malonus, padrąsinantis… Ir be galo gražus. Tai buvo pats gražiausias žmogus, kokį esu mačiusi.“
Su vyru Keith prisijungė prie „Grateful Dead“
1970-aisiais ji ištekėjo už klavišininko Keith Godchaux, kartu persikėlė į Kaliforniją ir 1971 m. abu prisijungė prie „Grateful Dead“. Donna – viena retų moterų, užėmusių nuolatinę vietą grupės sudėtyje. Ji su „Grateful Dead“ koncertavo visame pasaulyje: nuo JAV ir Europos iki Egipto.
Tačiau po septynerių metų intensyvių gastrolių, 1979 m. Godchaux šeima nusprendė pasitraukti iš grupės. „Mes buvome pavargę. Grupė – nuo mūsų, mes – nuo jos. Visiems reikėjo kažko naujo“, – sakė Donna interviu „Rolling Stone“.
Tragiškos netektys ir naujas gyvenimo etapas
1980 m. kartu su vyru įkūrė grupę „Heart of Gold Band“, tačiau jos istoriją nutraukė tragedija – tų pačių metų liepą Keith žuvo automobilio avarijoje, būdamas tik 32-ejų.
Vėliau Donna vėl atrado gyvenimo džiaugsmą – 1981 m. ji ištekėjo už muzikanto David MacKay, grįžo į gimtąją Alabamą, o 1994 m. buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų kartu su „Grateful Dead“. 2006 m. suformavo savo grupę – „Donna Jean Godchaux Band“.
Donna Jean Godchaux-MacKay išliks gyva muzikos istorijoje – ne tik kaip balsas, skambėjęs šalia Elvio ar „Grateful Dead“ scenose, bet ir kaip viena stipriausių bei šilčiausių sielų roko pasaulyje.
Ji paliko vyrą David, sūnų Kinsman ir jo žmoną Molly, sūnų Zion bei anūką Delta, seserį Gogi Clark ir brolį Ivan Thatcher.
