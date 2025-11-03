Mirė olimpinis čempionas: pagerbtas kaip vyriausias aukso medalio laimėtojas

Jis buvo žinomas dėl savo nepaprasto ilgaamžiškumo ir pasiekimų, palikusių pėdsaką sporto pasaulyje, skelbė olympics.com.
Netektis
Jis laimėjo olimpinę šlovę komandinio dviratininkų lenktynių rungtyje 1948 m. Londono olimpinių žaidynių metu, kartu su komandos nariais Serge’u Blussonu, Fernandu Decanali ir Pierre’u Adamu – garsiąja „ABCD“ komanda.
Po dešimtmečių jis vėl sujaudino pasaulį, nešdamas olimpinį deglą 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.
Apie šį momentą jis sakė svetainėje Olympics.com: „Su dideliu jauduliu ir pasididžiavimu perdaviau deglą dviems nuostabiems olimpiniams čempionams – Teddy Riner ir Marie-José Pérec.“
Nuo Vengrijos gimnastės Ágnes Keleti mirties 2025 m. sausį jis buvo seniausias gyvas olimpinis čempionas, simbolizuojantis ne tik olimpinių varžybų dvasią, bet ir istorijos tęstinumą per skirtingas atletų kartas.
