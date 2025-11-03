 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė olimpinis čempionas: pagerbtas kaip vyriausias aukso medalio laimėtojas

2025-11-03 16:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 16:05

Olimpinis čempionas Charlesas Coste, kuris mirė ketvirtadienį, spalio 30 d., sulaukęs 101 metų amžiaus, buvo pagerbtas kaip vyriausias pasaulio olimpinis aukso medalio laimėtojas.

Žvakė BNS Foto

Olimpinis čempionas Charlesas Coste, kuris mirė ketvirtadienį, spalio 30 d., sulaukęs 101 metų amžiaus, buvo pagerbtas kaip vyriausias pasaulio olimpinis aukso medalio laimėtojas.

REKLAMA
0

Jis buvo žinomas dėl savo nepaprasto ilgaamžiškumo ir pasiekimų, palikusių pėdsaką sporto pasaulyje, skelbė olympics.com.

Netektis

Jis laimėjo olimpinę šlovę komandinio dviratininkų lenktynių rungtyje 1948 m. Londono olimpinių žaidynių metu, kartu su komandos nariais Serge’u Blussonu, Fernandu Decanali ir Pierre’u Adamu – garsiąja „ABCD“ komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dešimtmečių jis vėl sujaudino pasaulį, nešdamas olimpinį deglą 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Apie šį momentą jis sakė svetainėje Olympics.com: „Su dideliu jauduliu ir pasididžiavimu perdaviau deglą dviems nuostabiems olimpiniams čempionams – Teddy Riner ir Marie-José Pérec.“

Nuo Vengrijos gimnastės Ágnes Keleti mirties 2025 m. sausį jis buvo seniausias gyvas olimpinis čempionas, simbolizuojantis ne tik olimpinių varžybų dvasią, bet ir istorijos tęstinumą per skirtingas atletų kartas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų