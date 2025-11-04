 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje mirė seniausias vyras šalyje: štai kiek jam buvo metų

2025-11-04 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 11:53

Vokietijoje mirė 110 metų senolis, kuris, kaip manoma, buvo seniausias žmogus šalyje.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Vokietijoje mirė 110 metų senolis, kuris, kaip manoma, buvo seniausias žmogus šalyje.

REKLAMA
3

Karlas Haidle ramiai mirė šeštadienio naktį, teigiama pranešime, kurį pirmadienį išplatino pietvakarių Kernen im Remštalio savivaldybė, esanti netoli Štutgarto.

Gimęs 1915 m. rugsėjo 2 d., K. Haidle išgyveno didžiuosius 20 amžiaus sukrėtimus – nuo imperinės Vokietijos iki nacizmo, du pasaulinius karus, Šaltąjį karą, Berlyno sienos griūtį ir skaitmeninio amžiaus pradžią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įgijęs mechaniko specialybę ir tarnavęs kariuomenėje per Antrąjį pasauliį karą, 1948 m. jis grįžo į gimtąjį Šteteno miestą, kuris dabar priklauso Kernenui. Čia K. Haidle perėmė tėvų verslą ir atsidavė šeimai bei ūkininkavimui.

REKLAMA
REKLAMA

K. Haidle išliko aktyvus iki pat senatvės. Net ir būdamas beveik 100 metų jis vis dar dirbo savo vynuogyne ir kasdien domėjosi, kas vyksta jo bendruomenėje ir pasaulyje.

REKLAMA

„Jo energija, kuklumas ir santūrus humoro jausmas išliks daugelio atmintyje“, – sakė savivaldybė.

Kerneno meras Benediktas Paulowitchas sakė: „Karlas Haidle buvo žmogus, kuris žavėjo mus savo šiluma ir paprastumu“. Per savo ilgą gyvenimą jis daug ką matė ir patyrė – be kartėlio, bet su didele pagarba gyvenimui: „Daugeliui iš mūsų jis buvo išminties ir dėkingumo pavyzdys.“

REKLAMA
REKLAMA

Ulmo universitetinės ligoninės Gerontologinių tyrimų grupės darbuotojas Thomas Breiningas pranešė, kad K. Haidle buvo seniausias gyvas žmogus Vokietijoje. Ši tarptautinė institucija tikrina superšimtamečių – žmonių, sulaukusių 110 ir daugiau metų, amžių.

Grupės duomenimis, seniausia gyva moteris, gimusi Vokietijoje, yra 113 metų Ilse Meingast, gyvenanti JAV.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų