 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Gedintis našlys tiesą apie žmoną sužinojo tik po jos mirties: sunku patikėti, ką ji slėpė

2025-11-08 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 13:30

46 metų rašytojas Blake‘as Butleris buvo sugniuždytas, kai 2020 metais jo partnerė Molly Brodak mirė, tačiau netrukus jo širdgėla dar sustiprėjo.

Įdėmiau į avarijos vietą įsižiūrėję specialistai nustėro: išvydo šmėklą (nuotr. 123rf.com)

46 metų rašytojas Blake‘as Butleris buvo sugniuždytas, kai 2020 metais jo partnerė Molly Brodak mirė, tačiau netrukus jo širdgėla dar sustiprėjo.

REKLAMA
0

Kai Blake'o Butlerio žmona, 39 metų Molly Brodak, mirė, jis sužinojo, kad jis buvo beveik visada apgaudinėjamas.

Blake‘as su universiteto dėstytoja bei rašytoja Molly susipažino per socialinį tinklą „Facebook“. Savo knygoje „Molly“ jis papasakojo apie santykius su ja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Blake‘o, jų santykiai visada buvo „laukiniai“. Pirmą kartą, kai jie susitiko, Molly buvo kalėjime. Paaiškėjo, kad ji pasiskolino kambario draugo automobilį, kad nuvažiuotų pas jį, nežinodama, kad registracijos numeriai nebegalioja ir automobilis buvo konfiskuotas, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Knygoje Blake‘as rašo, kad ji paskambino iš policijos automobilio ir papasakojo, kas nutiko. Tačiau ji nebuvo nusiminusi, tik pasijuokė iš situacijos, sakydama, kad jis niekada nepatikės, kokioje keblioje padėtyje ji atsidūrė, ir kad ji gali pavėluoti į pasimatymą.

REKLAMA

Laidotuvės, netektis (nuotr. 123rf.com)

Gedintis našlys tiesą apie žmoną sužinojo tik po jos mirties

Vėliau tą patį vakarą jiedu nuvyko į barą, kur Molly paaiškino, kad anksčiau jai buvo aptiktas smegenų auglys, ir parodė jam magnetinio rezonanso tomografiją. Blake‘as apibūdino ją kaip žmogų, visur su savimi atsinešantį chaosą ir pridūrė, kad jį visada traukė laukinės moterys.

REKLAMA
REKLAMA

Jiedu susituokė 2017 metais.

Po tragiškos Molly mirties Blake‘as aptiko ištisą jos melo ir apgaulės tinklą. Jos telefone jis rado provokuojančių nuotraukų ir vaizdo įrašų, atskleidžiančių jos romanus su keliais vyrais, įskaitant su vienu iš jos studentų netrukus po vestuvių. Nepaisant patirto sukrėtimo, Blake‘as prisipažino, kad sužinojus tiesą jam šiek tiek palengvėjo.

„Tai ne aš ją nuvyliau. Ji pati susikūrė šį melo pasaulį“, – sakė Blake‘as.

Praėjus mėnesiui po Molly mirties, Blake‘as pradėjo rašyti knygą apie savo išgyvenimus.

2022 m Blake‘as vėl vedė ir jiedu su žmona gyvena Baltimorėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų