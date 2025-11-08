Gedintis našlys tiesą apie žmoną sužinojo tik po jos mirties: sunku patikėti, ką ji slėpė

Kai Blake'o Butlerio žmona, 39 metų Molly Brodak, mirė, jis sužinojo, kad jis buvo beveik visada apgaudinėjamas.
Blake‘as su universiteto dėstytoja bei rašytoja Molly susipažino per socialinį tinklą „Facebook“. Savo knygoje „Molly“ jis papasakojo apie santykius su ja.
Pasak Blake‘o, jų santykiai visada buvo „laukiniai“. Pirmą kartą, kai jie susitiko, Molly buvo kalėjime. Paaiškėjo, kad ji pasiskolino kambario draugo automobilį, kad nuvažiuotų pas jį, nežinodama, kad registracijos numeriai nebegalioja ir automobilis buvo konfiskuotas, rašo mirror.co.uk.
Knygoje Blake‘as rašo, kad ji paskambino iš policijos automobilio ir papasakojo, kas nutiko. Tačiau ji nebuvo nusiminusi, tik pasijuokė iš situacijos, sakydama, kad jis niekada nepatikės, kokioje keblioje padėtyje ji atsidūrė, ir kad ji gali pavėluoti į pasimatymą.
Gedintis našlys tiesą apie žmoną sužinojo tik po jos mirties
Vėliau tą patį vakarą jiedu nuvyko į barą, kur Molly paaiškino, kad anksčiau jai buvo aptiktas smegenų auglys, ir parodė jam magnetinio rezonanso tomografiją. Blake‘as apibūdino ją kaip žmogų, visur su savimi atsinešantį chaosą ir pridūrė, kad jį visada traukė laukinės moterys.
Jiedu susituokė 2017 metais.
Po tragiškos Molly mirties Blake‘as aptiko ištisą jos melo ir apgaulės tinklą. Jos telefone jis rado provokuojančių nuotraukų ir vaizdo įrašų, atskleidžiančių jos romanus su keliais vyrais, įskaitant su vienu iš jos studentų netrukus po vestuvių. Nepaisant patirto sukrėtimo, Blake‘as prisipažino, kad sužinojus tiesą jam šiek tiek palengvėjo.
„Tai ne aš ją nuvyliau. Ji pati susikūrė šį melo pasaulį“, – sakė Blake‘as.
Praėjus mėnesiui po Molly mirties, Blake‘as pradėjo rašyti knygą apie savo išgyvenimus.
2022 m Blake‘as vėl vedė ir jiedu su žmona gyvena Baltimorėje.
