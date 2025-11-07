TV žvaigždė pranešė tragišką žinią: vos gimusi mirė dukra

Širdį veriančią žinią pora paskelbė „Instagram“ tinkle pirmadienio vakarą, pridėdami nespalvotų nuotraukų galeriją, kurioje laiko savo mergaitę.
Atkakliai kovojo
„Mūsų mieloji mergaitė, Olive May Goldsmith, gimė mieganti ketvirtadienį, spalio 31 d., 4.14 val., būdama 27 savaičių“, – pradėjo jie.
„Ji atkakliai kovojo, ypač pastarąsias kelias savaites, nepaisydama visų sunkumų, ir toliau stebino gydytojus bei akušeres savo jėga išsilaikyti, iki kol nebegalėjo.“
Pora pridūrė, kad vis dar bando susigyventi su šia žinia.
„Niekada nežinojome tokios meilės ir niekada nejautėme tokio skausmo. Žodžiai „Man gaila, širdis neplaka“ mus persekios amžinai“, – rašė jie.
Pora teigė, kad po Olivos gimimo praleido su ja ligoninėje tris dienas.
„Mes be galo glostėme ją, apipylėme bučiniais, aprengėme, skaitėme jai, dainavome jai viską ir išvežėme į lauką. Kiekvieną sekundę sakėme jai, kokia ji tobula ir mylima“, – rašė jie.
„Palikti Olivą buvo sunkiausia, ką kada nors teko daryti. Jokie tėvai neturėtų atsisveikinti su savo kūdikiu ar išeiti iš ligoninės be jo. Mes mylime tave labiau, nei galėtum kada nors įsivaizduoti, Olive. Tu kovojai iki pat galo ir stiprinai savo mamą ir tėtį per šią labiausiai širdį draskančią kelionę“, – skaudžius žodžius rašė pora.
