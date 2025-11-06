Butelius renkantį 19-metį prie namų sutikusi Inga net nenumanė, kuo viskas baigsis: sunku sulaikyti ašaras

Kaimynė Inga naujienų portalui tv3.lt atskleidžia, kad šiuo metu pagrindinis tikslas – iki galo sutvarkyti Dmitrijaus namus, kad vaikinas galėtų oriai gyventi savarankiškai.
Po mamos mirties liko visiškai vienas
Inga sako, kad Dmitrijų Balsiuose pažįsta kone kiekvienas – jis nuo mažens čia gyvena, visada matomas gatvėse, visų pažįstamas vietinis. Su vyru Pauliumi moteris į šį rajoną atsikraustė prieš dvejus metus.
„Važiuojame kartą ir matau: vaikinas iš visų surinkinėja butelius. Sustojau, pakalbėjau. Sakau: „Aš tau kiekvieną kartą prie tvoros pakabinsiu maišą su buteliais, o tu pasiimk ir pridavinėk“. Jis taip ir užsidirbdavo“, – prisimena moteris.
Anot Ingos, vėliau su Dmitrijumi jie ėmė vis dažniau bendrauti – jis sustodavo pasišnekėti, pasipasakodavo apie savo gyvenimą. Vaikinas sakydavo, kad jo mama gydoma ligoninėje, o praėjusiais metais Naujuosius metus sutiko jau kartu su Ingos šeima.
„Jis tėvo niekada nėra matęs. 2019 metais mirė jo senelis, po nepilnų metų – močiutė nuo vėžio. O šiemet, kovo 3-ąją, mirė ir jo mama – nuo širdies nepakankamumo“, – atskleidžia Inga.
Pasak moters, Dmitrijaus mama jau kurį laiką sirgo – dažnai gulėdavo ligoninėje, jai būdavo atliekamos dializės. Moteriai buvo vos 43-eji.
Po jos mirties Inga ėmėsi viską tvarkyti: palaidojo Dmitrijaus mamą, išvijo iš namų girtaujantį patėvį ir po truputį padėjo vaikinui susitvarkyti gyvenimą.
„Jis visiškai vienturtis – neturi nei pusbrolių, nei pusseserių, nei dėdžių, nei tetų, nei senelių. Liepą palaidojome ir jo prosenelį – 94 metų senolį. Tai buvo paskutinis jo giminaitis.
Dabar jis liko visiškai vienas. Dmitrijus turi intelektinę negalią, tačiau nėra fiziškai neįgalus – padeda kaimynams, pjauna žolę, surinkinėja butelius. Zuja ir zuja“, – pasakoja Inga.
Moteris pasakoja, kad dabar kartu su geraširdžiais žmonėmis ėmėsi padėti Dmitrijui – tvarko jo namus, nes senasis stogas buvo visiškai susidėvėjęs ir kiauras.
„Atsirado geri žmonės, kurie be jokio atlygio nugriovė seną stogą. Dabar pradedame dėti naują. Kaimynai surengė paramos akciją – surinkome daugiau nei 4 tūkstančius eurų, tad jau turime lėšų darbams. Sudėjome ir naujus langus“, – džiaugiasi Inga.
Anot jos, Dmitrijaus mama buvo palikusi daugybę skolų, paskolų, taip pat daugelį metų nebuvo mokėjusi mokesčių. Vis dėlto Inga viską sutvarkė – skolas padengė, o notaras patvirtino dokumentus, kad namai galutinai priklauso Dmitrijui.
Atskleidė, kaip dabar gyvena vaikinas
Šiuo metu Dmitrijus gyvena pas Ingą ir Paulių. Moteris pasakoja, kad darbo dienomis jis lanko mokyklą, kurioje veikia ir bendrabutis, todėl savaitgaliais tik grįžta namo.
„Nuo pirmadienio iki penktadienio jis būna mokyklos bendrabutyje, ten ir nakvoja. Penktadieniais grįžta, o pirmadienio rytą vėl išvyksta. Šiais metais jis baigs 12 klasę, todėl dabar turime laiko sutvarkyti jo namą“, – sako Inga.
Pasak jos, planuose – atnaujintas namelis su tvarkingu stogu, įrengta virtuve, tualetu ir dušu. Jie ketina nupirkti sofą, čiužinį, pasirūpinti būtiniausiais daiktais.
„Dmitrijui ypatingų patogumų nereikia – svarbiausia, kad būtų jauku ir patogu gyventi. Jam tiek ir užtenka“, – sako moteris.
Paklausta, kaip Dmitrijus jaučiasi po patirtų sukrečiančių netekčių, Inga atvirauja, kad vaikinas išgyvena liūdesį, tačiau stengiasi gyventi toliau. Ji pasakoja, kad laisvu laiku Dmitrijus dažnai sėda ant dviračio ir išvažiuoja aplankyti mamos kapo – nuveža gėlių, pabūna ten tyliai vienas.
„Kartais važiuoja į kapines vienas, per visą miestą. Jis tikrai išgyvena netektį, tačiau dėl intelektinės negalios galbūt nesupranta jos taip giliai, kaip mes. Žinoma, liūdi, pergyvena, turi emocijas, bet jam tarsi šiek tiek lengviau jas pakelti“, – pasakoja Inga.
Moteris sako, kad Dmitrijus dėl savo negalios sunkiau suvokia kai kuriuos dalykus – jam sudėtinga orientuotis laike, suprasti pinigų vertę ar planuoti išlaidas.
„Įsidarbinti jam, žinoma, beveik neįmanoma. Kartais tik koks kaimynas paprašo nupjauti žolę ir už tai atsilygina.
Socialinis darbuotojas jam sutvarkė neįgaliojo ir našlaičio pašalpas, gauna ir vaiko pinigus. Iš viso susidaro apie 500 eurų per mėnesį – jam užteks susimokėti už elektrą, internetą ir maistą“, – atskleidžia moteris.
Tikisi kuo greičiau sutvarkyti namelį
Inga atvirauja, kad norisi kuo greičiau sutvarkyti Dmitrijaus namus, kad jis galėtų gyventi patogiai ir oriai.
„Bus tualetas, vanduo, sandarus stogas. Planuojame įrengti šilumos siurblį ir kondicionierių, kad žiemą būtų šilta, o vasarą – vėsu. Norime, kad jis galėtų gyventi normaliai, kaip visi žmonės“, – sako moteris.
Pasak jos, atidavus visus velionės mamos įsiskolinimus, dabar svarbiausia – iki galo sutvarkyti namelį ir suteikti Dmitrijui geresnį gyvenimą. Tačiau, kaip pažymi Inga, vaikinui vis tiek reikės nuolatinės priežiūros.
„Jį visada reikės aplankyti, prižiūrėti, padėti susitvarkyti namus. Jis juk ne tik našlaitis – dėl savo negalios ir socialinių sunkumų jam sunku pačiam išlaikyti tvarką“, – paaiškina moteris.
Inga neslepia, kad Dmitrijaus vaikystė ir gyvenimas iki šiol buvo labai sunkus.
„Jo namuose visada tvyrojo chaosas. Dauguma šeimos narių vartojo alkoholį. Bet mama jį išmokė vieno dalyko – kad jis niekada neturi to liesti. Todėl Dmitrijus nei rūko, nei geria“, – sako ji.
Anot moters, vaikinas kuklus, jam daug nereikia – svarbiausia, kad būtų šilta, tvarkinga ir kad šalia būtų žmonių, kurie palaiko.
„Jam tereikia padėti atsistoti ant kojų, duoti tvirtą pagrindą po kojomis. Dmitrijus – labai geros širdies vaikinas, nematęs daug gyvenimo“, – priduria Inga.
Vienas iš didžiausių jo norų buvo pamatyti jūrą – to jis niekada nebuvo patyręs. Šią svajonę šeima jau įgyvendino, o dabar siekia įgyvendinti kitą – visiškai sutvarkyti jo namus ir padėti jam pagaliau įsikurti.
Jei norite prisidėti prie Dmitrijaus namų atnaujinimo, paramą galite skirti per „Geradėjo“ paramos fondą šioje nuorodoje.
