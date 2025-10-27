Vairavimo mokymai keičia žmonių, turinčių judėjimo negalią, gyvenimus: „Atsiveria daug naujų durų“

Baigęs B kategorijos vairavimo mokymus, Titas vairuotojo pažymėjimą „Regitroje“ įgijo 2023 metais. Gabrielė, baigusi vairavimo mokymus ir išlaikiusi mokyklinius egzaminus, šiuo metu ruošiasi laikyti egzaminą „Regitroje“.
„Gavus vairuotojo pažymėjimą, atsivėrė daug daugiau galimybių. Šiuo metu studijuoju kolegijoje Klaipėdoje ir, įsivaizduokite, kaip viskas palengvėja, kai pats galiu iš Rokiškio nuvažiuoti į Klaipėdą – nebereikia lydinčio asmens. Dabar esu daug mažiau priklausomas nuo kitų pagalbos: galiu vykti į gamtą, pas draugus, gimines ar tiesiog pakeisti aplinką. Be automobilio savo gyvenimo dabar net neįsivaizduoju“, – džiaugiasi Titas.
Gabrielė antrina Titui ir viliasi, kad vairuotojo pažymėjimas palengvins ne tik jos pačios, bet ir artimųjų gyvenimą.
„Iki šiol, kai reikėdavo kažkur nuvykti, buvau priklausoma nuo tėvų, draugų ar viešojo transporto. Tad labai norėjau vairuoti ir tapti savarankiškesnė. Mintis, kad netrukus sėdėsiu už vairo, yra be galo džiugi. Po vairavimo mokymų supratau, kad žmonėms, turintiems judėjimo negalią, jie atveria daug naujų durų – nuo savarankiškų kelionių pas draugus ar gydytojus iki įvairių kitų kasdienių reikalų. Neabejoju, kad gavus pažymėjimą, mano bei artimųjų kasdienybė taps daug paprastesnė“, – sako ji.
Jaunuoliai neslepia, kad prieš pradedant vairavimo mokymus dvejonių buvo, tačiau jos greitai išsisklaidė dėl sklandžiai ir profesionaliai organizuojamo proceso.
„Pradžioje minčių buvo įvairių, tačiau Valakupių reabilitacijos centras sudarė puikias sąlygas – suteikė apgyvendinimą mokymosi metu kelioms savaitėms Vilniuje, per kurias ir išlaikiau mokyklinius vairavimo ir teorijos egzaminus. Jei kildavo klausimų, personalas visada greitai padėdavo. Tad visiems dvejojantiems patariu – drąsiai naudokitės tokia galimybe. Pamatysite, kad viskas yra žymiai lengviau, nei atrodo“, – patirtimi dalijasi Titas.
„Mano situacija buvo sudėtingesnė, nes tarp vairavimo teorijos ir praktikos dar laukė dvyliktos klasės egzaminai. Vis dėlto tai nesutrukdė siekti tikslo, nes mokymuose sąlygos ir informacijos pateikimas buvo idealūs. O jei kas baiminasi, kad instruktoriai bus nedraugiški – galiu užtikrinti, kad visi, su kuriais bendravau, buvo malonūs ir paslaugūs. Svarbiausia – bandyti, nes galimybė būti savarankišku vairuotoju nusveria bet kokias dvejones“, – įsitikinusi Gabrielė.
Nemokamai mokytis gali iki 20 žmonių per metus
Nemokamuose B kategorijos vairavimo mokymuose gali dalyvauti asmenys, turintys judėjimo sutrikimų, kuriems nustatytas 0–55 proc. dalyvumo lygis, ir kurių vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymoje nurodytas transporto priemonės pritaikymo poreikis. Per pastaruosius trejus metus jie negali būti dalyvavę analogiškuose mokymuose.
Pasak vairavimo mokymus finansuojančios Agentūros vadovės Eglės Čaplikienės, galimybė nemokamai mokytis vairuoti B kategorijos transporto priemonę, o vėliau laikyti vairavimo egzaminą su pritaikyta transporto priemone kasmet suteikiama iki 20 asmenų.
Anot jos, šiais metais mokymuose jau sudalyvavo 13 žmonių, o dar viena mokymų grupė startavo rugsėjį, joje mokosi 7 žmonės. Programoje dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš įvairių Lietuvos savivaldybių. Ypač patogu tai, kad reikalui esant, Vilniuje mokymų organizatorius suteikia apgyvendinimą bei pavėžėjimo į mokymo vietą paslaugas.
„Registracija į mokymus yra labai paprasta. Reikia tik susisiekti su organizatoriais – Valakupių reabilitacijos centru, kurie visapusiškai pagelbėja kelionėje iki vairuotojo pažymėjimo gavimo. Džiaugiamės matydami, kad žmonės, turintys judėjimo negalią, drąsiai naudojasi šia galimybe – jų entuziazmas ir ryžtas keisti savo kasdienybę yra įkvepiantis. Tokie vairavimo mokymai ne tik suteikia vairavimo įgūdžių, bet ir didina žmonių, turinčių judėjimo negalią, savarankiškumą, mobilumą bei galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime“, – teigia E. Čaplikienė.
Daugiau nei įprasta teorija ir praktika
B kategorijos vairavimo mokymai, skirti žmonėms, turintiems judėjimo negalią, trunka iki dviejų mėnesių.
Kaip teigia Valakupių reabilitacijos centro vairavimo mokymų koordinatorė Lina Veiknienė, per šį laikotarpį dalyviai mokosi ne tik teorijos ir praktikos – jiems taip pat, esant poreikiui, siūlomos fizinio pajėgumo didinimo paslaugos: kineziterapijos, ergoterapijos pratimai, speciali įranga, padedanti lavinti vairavimui reikalingus įgūdžius – rankų jėgą, griebimo funkciją, koordinaciją, ištvermę ir vikrumą.
„Nors dalyviams ne visada lengva atsitraukti nuo kasdienių darbų ar mokslų, dauguma jų vėliau pripažįsta, kad ši galimybė yra verta pastangų. Patogu tai, kad mokymai pradedami nuotoliniu teorijos mokymusi – iš namų. Na, o įgijus pagrindines žinias ir pasiruošus, pradedamas praktinis mokymas: pirmiausia aikštelėje, vėliau – realaus eismo sąlygomis“, – pasakoja L. Veiknienė.
Pasak vairavimo mokymų partnerės – vairavimo mokyklos „ARV-Auto“ atstovo Valdo Šlepiko, mokykloje dirba beveik 80 vairavimo instruktorių, o 3–4 iš jų specializuojasi mokyti žmones, turinčius judėjimo negalią.
„Šie instruktoriai turi ne tik vairavimo mokymo patirties, bet ir žinių, kaip naudotis specialiąja įranga bei kaip asistuoti mokiniui, kad mokymasis būtų patogus ir saugus. Instruktoriai yra puikiai išmanantys žmonių, turinčių judėjimo negalią, poreikius, kantrūs, gebantys padrąsinti ir palaikyti net nedrąsiausius mokinius“, – sako jis.
Valakupių reabilitacijos centro plėtros skyriaus vadovė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė teigia, jog asmenims, turintiems judėjimo negalią, vairavimas yra ypač svarbus dėl kelių pagrindinių priežasčių.„Visų pirma, turint vairuotojo pažymėjimą, galima patiems nuspręsti, kada ir kur važiuoti. Antra, vairavimo galimybė žmonėms, turintiems judėjimo negalią, gali atverti daugiau darbo galimybių, ypač jei jie gyvena vietovėse, kuriose viešasis transportas yra nepakankamas arba nepritaikytas jų poreikiams. Trečia, gerėja prieiga prie reikalingų paslaugų ir veiklų – žmonėms, turintiems judėjimo negalią, lengviau pasiekti darbo vietas, mokymo įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, prekybos centrus ir kitus svarbius objektus.
Galiausiai, galimybė laisvai judėti padeda žmonėms jaustis lygiaverčiais visuomenės nariais, sumažina izoliacijos ir priklausomybės nuo kitų žmonių jausmą. Tai svarbu tiek emocinei, tiek fizinei gerovei“, – sako R. Noreikytė-Ustinavičienė.
Daugiau informacijos apie nemokamus B kategorijos vairavimo mokymus galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://www.reabilitacija.lt/vairavimo-mokykla/.
Šis straipsnis yra dalis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos informacinės kampanijos „Jokio skirtumo, su ar be negalios. Atviros durys visiems“, kuria siekiama mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtrauktį, informuojant apie asmenų su negalia įtraukties procesą (apimant negalios politikos įgyvendinimą ir jos priemones), tuo pačiu plėtojant „Jokio skirtumo, su ar be negalios“ konceptą, informuojant visuomenę apie atviras ir visiems prieinamas paslaugų teikimo, darbo vietas.
