Iš darbo 35-erių Paulina į namus nebesugrįžo: našlaičiais liko 2 vaikai

Tragedija įvyko penktadienį, spalio 17-ąją. 35-erių moterį gamybos linijoje prispaudė technika. Patyrusi sunkius galvos sužalojimus, ji buvo išgabenta į ligoninę greitosios medicinos tarnybos sraigtasparniu. Gydytojai darė viską, kad išgelbėtų jos gyvybę, tačiau sekmadienį moteris mirė, rašo fakt.pl.
Po 35-erių mamos mirties našlaičiais liko 2 vaikai
Oliwką ir Kacperą augino tik mama. Po tragedijos vaikais rūpinasi velionės Paulinos tėvai. Internete artimieji pradėjo rinkti lėšas, kad padėtų našlaičiais likusiems vaikams prisitaikyti prie naujos realybės.
„Vienoje iš mūsų miesto gamyklų įvyko tragiška nelaimė. Nepaisant skubiai suteiktos pagalbos, mirė 35-erių Paulina – dukra, draugė, bendradarbė, o visų svarbiausia – mylinti dviejų nuostabių vaikų mama: 16-mečio Kacpero ir 11-metės Oliwkos.
Paulina viena augino vaikus. Ji buvo jiems visas pasaulis: atrama, saugumas, namai“, – rašoma lėšų rinkimo platformoje sukurto puslapio aprašyme.
„Jos mirtis paliko tuštumą, kurios neįmanoma užpildyti. Vaikai liko su skausmu, ilgesiu ir sunkiu kasdieniu gyvenimu, kuris per vieną dieną jiems tapo iššūkiu. Juos meile apgaubė mylintys seneliai –Paulinos tėvai. Tačiau niekas niekada nepakeis mylimos Mamos“, – rašoma toliau.
Lėšos renkamos psichologinei pagalbai vaikams, kasdieniams poreikiams bei stabilumo ir saugumo užtikrinimui. Be to, Starachovicų 6-oji pagrindinė mokykla organizuoja pagalbą velionės Paulinos vaikams – kelias dienas mokykloje bus padėta aukų dėžutė.
Tuo metu prokuratūra tiria tragiško įvykio aplinkybes ir aiškinasi, ar nebuvo pažeistos darbo saugos taisyklės. Pareiškimą paskelbė ir gamykla, kurioje įvyko nelaimė.
„Dirbdama gamybos linijoje, mūsų 35-erių darbuotoja patyrė rimtus sužalojimus. Nedelsiant buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos, įskaitant medikų sraigtasparnį. <...>
Esame giliai sukrėsti šio įvykio. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą šeimai bei artimiesiems“, – rašoma gamyklos pranešime.
Šiuo metu vyksta tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti nelaimės priežastis ir aplinkybes. „Prašome supratimo, iki tyrimo pabaigos negalime teikti papildomos informacijos“, – priduriama pareiškime.
