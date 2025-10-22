Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš darbo 35-erių Paulina į namus nebesugrįžo: našlaičiais liko 2 vaikai

2025-10-22 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 13:50

11-metės Oliwkos ir 16-mečio Kacpero pasaulis sugriuvo akimirksniu – tragiškoje nelaimėje, įvykusioje darbo vietoje Lenkijoje, Starachovicų specialiojoje ekonominėje zonoje, žuvo jų 35-erių mama Paulina, viena auginusi du vaikus. Dabar vaikais rūpinasi seneliais.

35-erių Paulina mirė po nelaimės darbe (nuotr. soc. tinklų, 123rf.com)

11-metės Oliwkos ir 16-mečio Kacpero pasaulis sugriuvo akimirksniu – tragiškoje nelaimėje, įvykusioje darbo vietoje Lenkijoje, Starachovicų specialiojoje ekonominėje zonoje, žuvo jų 35-erių mama Paulina, viena auginusi du vaikus. Dabar vaikais rūpinasi seneliais.

REKLAMA
1

Tragedija įvyko penktadienį, spalio 17-ąją. 35-erių moterį gamybos linijoje prispaudė technika. Patyrusi sunkius galvos sužalojimus, ji buvo išgabenta į ligoninę greitosios medicinos tarnybos sraigtasparniu. Gydytojai darė viską, kad išgelbėtų jos gyvybę, tačiau sekmadienį moteris mirė, rašo fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po 35-erių mamos mirties našlaičiais liko 2 vaikai

Oliwką ir Kacperą augino tik mama. Po tragedijos vaikais rūpinasi velionės Paulinos tėvai. Internete artimieji pradėjo rinkti lėšas, kad padėtų našlaičiais likusiems vaikams prisitaikyti prie naujos realybės.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienoje iš mūsų miesto gamyklų įvyko tragiška nelaimė. Nepaisant skubiai suteiktos pagalbos, mirė 35-erių Paulina – dukra, draugė, bendradarbė, o visų svarbiausia – mylinti dviejų nuostabių vaikų mama: 16-mečio Kacpero ir 11-metės Oliwkos.

REKLAMA

Paulina viena augino vaikus. Ji buvo jiems visas pasaulis: atrama, saugumas, namai“, – rašoma lėšų rinkimo platformoje sukurto puslapio aprašyme.

„Jos mirtis paliko tuštumą, kurios neįmanoma užpildyti. Vaikai liko su skausmu, ilgesiu ir sunkiu kasdieniu gyvenimu, kuris per vieną dieną jiems tapo iššūkiu. Juos meile apgaubė mylintys seneliai –Paulinos tėvai. Tačiau niekas niekada nepakeis mylimos Mamos“, – rašoma toliau.

REKLAMA
REKLAMA

Lėšos renkamos psichologinei pagalbai vaikams, kasdieniams poreikiams bei stabilumo ir saugumo užtikrinimui. Be to, Starachovicų 6-oji pagrindinė mokykla organizuoja pagalbą velionės Paulinos vaikams – kelias dienas mokykloje bus padėta aukų dėžutė.

Tuo metu prokuratūra tiria tragiško įvykio aplinkybes ir aiškinasi, ar nebuvo pažeistos darbo saugos taisyklės. Pareiškimą paskelbė ir gamykla, kurioje įvyko nelaimė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dirbdama gamybos linijoje, mūsų 35-erių darbuotoja patyrė rimtus sužalojimus. Nedelsiant buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos, įskaitant medikų sraigtasparnį. <...>

Esame giliai sukrėsti šio įvykio. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą šeimai bei artimiesiems“, – rašoma gamyklos pranešime.

Šiuo metu vyksta tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti nelaimės priežastis ir aplinkybes. „Prašome supratimo, iki tyrimo pabaigos negalime teikti papildomos informacijos“, – priduriama pareiškime.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Mirė talentingas Lietuvos tapytojas (4)
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Mirė ilgametis Lietuvos politikas (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų