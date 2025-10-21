Staiga mirė vos 29-erių šachmatų čempionas: šeima sukrėsta

„Su dideliu liūdesiu pranešame apie netikėtą Danielio Naroditskio mirtį,“ – rašoma centro pranešime. – „Danielis buvo talentingas šachmatininkas, komentatorius ir pedagogas, branginamas šachmatų bendruomenės narys, gerbiamas ir mylimas žaidėjų bei gerbėjų visame pasaulyje.“
Naroditskiui pagarbą pareiškė JAV, tarptautinė šachmatų federacija bei daugelis profesionalių žaidėjų. Amerikos šachmatininkas, pasaulio reitinge antrą vietą užimantis Hikaru Nakamura, socialiniuose tinkluose rašė, kad yra „sugniuždytas“ šios žinios, rašo bbc.com.
„Tai milžiniškas praradimas šachmatų pasauliui,“ – sakė jis.
Šachmatininko kelias
Naroditskis susidomėjo šachmatais būdamas šešerių, kai jo vyresnysis brolis Alanas supažindino jį su žaidimu per vaikų gimtadienio šventę. Jo tėvas Vladimiras ir keli treneriai greitai pastebėjo berniuko talentą.
„Man tai tebuvo žaidimai su broliu,“ – 2022 m. interviu „The New York Times“ pasakojo Naroditskis.
Tarptautinį dėmesį jis pelnė 2007 m., kai Antalijoje (Turkijoje) tapo pasaulio jaunimo iki 12 metų berniukų čempionu. 2010 m., būdamas vos keturiolikos, jis išleido knygą „Mastering Positional Chess“ („Pozicinių šachmatų meistrystė“) ir tapo vienu jauniausių publikuotų šachmatų autorių istorijoje.
2013 m. laimėjęs JAV jaunimo čempionatą, jis įgijo didmeistrio titulą – aukščiausią tarptautinės šachmatų federacijos suteikiamą reitingą. Vėliau Naroditskis baigė Stanfordo universitetą ir dirbo šachmatų treneriu Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje.
Tęsiant profesionalią karjerą, jo talentas persikėlė į internetinį šachmatų pasaulį
Jo „YouTube“ kanalas pritraukė beveik 500 tūkst. prenumeratorių, o „Twitch“ transliacijas sekė apie 340 tūkst. gerbėjų.
Šimtai tūkstančių žiūrovų stebėjo jo pamokas ir tiesioginius mačus, vertindami jo įžvalgas ir entuziazmą. Gerbėjai meiliai vadino jį tiesiog Danya.
2022 m. „The New York Times“ paskelbė Naroditskį naujuoju savo šachmatų skilties autoriumi ir pakvietė prisidėti prie šachmatų užduočių rubrikos laikraščio žaidimų skyriuje.Tame pačiame interviu jaunasis meistras pasakojo apie šachmatų reikšmę savo gyvenime:
„Net ir mano lygyje vis dar galiu atrasti kažką gražaus šio žaidimo pasaulyje – kiekvieną kartą, kai treniruojuosi, mokau, žaidžiu ar komentuoju turnyrą.“
