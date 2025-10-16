Ričardui miške radus leisgyvę moterį ir negyvą vyrą detalės sukrečia: kreipiasi į visus

Policija anksčiau pranešė, kad antradienį, apie 20.36 val., Pakarčiūnų miške buvo rastas mirusio vyro, gimusio 1977 metais, kūnas.
Šalia jo buvo rasta moteris, gimusi 1984 metais. Ji dėl bendro kūno sušalimo buvo pristatyta į ligoninę, kur 21.43 val. mirė.
Apie tai, kas gali lemti mirtinus sušalimus ir kaip padėti stipriai sušalusiems žmonėms, pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas.
Hipotermijos požymis – nusirenginėjimas
Kaip pasakojo R. Blynas, atsižvelgdamas į faktą, kad miręs vyras miške buvo rastas pusnuogis, tik su apatiniais, nusirenginėjimas yra visiškai įprastas hipotermijos požymis.
Anot jo, nors kai kuriems gali atrodyti paradoksalu, kad stipriai sušalus imama nusirenginėti, vis tik organizmas siunčia smegenims apgaulingus signalus.
„Tai – vienas iš hipotermijos simptomų yra, kai žmogaus kūno temperatūra jau pavojingai žemoje riboje. Tada smegenys siunčia klaidingus signalus, žmogus jaučia klaidingą karščio pojūtį ir ima išsirenginėti.
Dažnai šis dalykas būna prieš pat netenkant sąmonės, dažnai šis veiksmas yra lydimas dezorientacijos.
Turbūt žmogus jau nelabai suprato, ką daro, nes smegenys siuntė klaidingus signalus. Dėl to taip gali nutikti“, – aiškino jis.
O pasiteiravus pašnekovo apie tai, ar stipriai sušalus galima susidurti su haliucinacijomis, jis patvirtino, kad taip. Taip pat R. Blynas pridėjo, kad vienas veiksnys prie haliucinacijų prisideda ypač stipriai:
„Kada smarkiai nukrenta kūno šiluma, kai būna didelis sušalimas, kai būna vidutinės ar sunkios hipotermijos stadijos, kūno temperatūrai nukritus žemiau 28 laipsnių, tada gali prasidėti haliucinacijos, elgesio pakitimai, tada žmogui bet kas gali vaidentis.
Noriu pabrėžti, kad šie pakeitimai gali būti dar stipresni pavartojus alkoholio, nes tada yra pakeičiami kiti pojūčiai. Būna įvairių situacijų.“
Mirtinai sušalti galima ir pliusinėje temperatūroje
Pažvelgus į šios savaitės orus, matyti, kad tiek dienomis, tiek naktimis temperatūra lauke buvo pliusinė.
Vis tik vaistininkas tikino, kad žmogus gali mirtinai sušalti net tada, kai lauko temperatūra pakyla aukščiau nulio.
„Taip, įmanoma sušalti, nes, kaip minėjau, kai yra labai rimta kūno sušalimo būklė, kai ji nukrenta žemiau 28 laipsnių, tai šitas dalykas tikrai yra galimas.
Jeigu mes ypač ilgai būname šaltoje aplinkoje, įkrentame į vandenį, drabužiai šlapi, tada galima sušalti ir tokioje temperatūroje“, – sakė jis.
Specialistas pridūrė, kad taip pat svarbus veiksnys, kuris prisideda prie sušalimo, yra alkoholis. Anot jo, tada organizmas pradeda siųsti klaidingus signalus ir mirtinai sušalti yra kur kas lengviau:
„Alkoholis išplečia kraujagysles, jis sutrikdo mūsų šalčio ir karščio pojūčius, tad atiduodame į aplinką šilumą ir šaltis gali būti mirtinas – nušąla galūnės, nosis, ausys“, – įspėjo specialistas.
Stipraus sušalimo ženklai
Pasiteiravus vaistininko, kokie ženklai gali išduoti, kad žmogus yra pavojingai sušalęs, R. Blynas pateikė kelis požymius.
Pasak jo, pirmasis iš jų yra drebulys, kuris signalizuoja apie tai, kad žmogaus kūno temperatūra yra žemesnė nei turėtų būti.
„Kūnas išduoda apie šaltį drebuliu, t. y. nevalingais susitraukimais, kurie atsitinka dirbant raumenims. Tai būdas mums save sušildyti“, – teigė jis.
Dar vienas pavojingas požymis – pabalusi oda. Anot R. Blyno, tai ženklas, kad žmogaus kraujotaka pradėjo veikti kitaip.
Jis teigė, kad pirmiausia kūnas sutraukia galūnių ir paviršines kraujagysles, kad būtų galima šildyti gyvybiškai svarbius organus.
„Taip pat žmogus atsipalaiduoja, tada išeikvojami energijos resursai ir jau prasideda sąmonės sutrikimai. Tada reiktų pabandyti klausti, kas atsitiko, jei jis sąmoningas, sugebės atsakyti. Jeigu ne – situacija rimta, reikia imtis priemonių“, – teigė jis.
Kaip padėti sušalusiam žmogui?
Svarbu žinoti ne tik tai, kaip atpažinti, kad žmogus sušalo, tačiau taip pat žinoti būdus, kaip jam padėti.
Kaip pasakojo R. Blynas, jeigu situacija labai rimta, tada reiktų ne tik bandyti gelbėti žmogų patiems, bet ir nedelsiant kreiptis į specialistus.
„Pirmiausia reikia skambinti pagalbos telefonu, numeriu 112, ir žiūrėti, kas tam žmogui nutiko. Svarbu nustatyti, ar žmogus jau netekęs sąmonės, ar dar gali kalbėti, kokia jo širdies veikla, kvėpavimas“, – sakė jis.
Taip pat R. Blynas papasakojo, ką galima daryti patiems tam, kad sušalusiajam būtų pagelbėta.
„Jeigu širdies veikla sutrikusi, kvėpavimo nėra, reikia daryti širdies masažą, o jeigu sąmoningas žmogus, tada reiktų jį perkelti į uždengtą, gerai apsaugotą vietą, leisti jam pabūti šiltai. Aišku, reiktų vengti staigaus šildymo.
Taip pat, jeigu įmanoma, žmogaus drabužiai šlapi, jis rastas vandens telkinyje, reiktų jį perrengti, užkloti antklodėmis, leisti jam sušilti.
Jeigu žmogus yra sąmoningas, reiktų jam duoti šilto, saldaus, kad gautų gliukozės, gėrimo. Vis tik čia tik tada, jeigu jis sąmoningas, kad nepaspringtų“, – patarė jis.
Liudininkas Ričardas atskleidė daugiau detalių
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kad šiaulietis Ričardas miške su grupe draugų važinėjo visureigiu, kai staiga sunkiai pravažiuojamo, klampaus keliuko viduryje pamatė pusiau paskendusią baloje gulinčią vos gyvą moterį. Iš pradžių tamsoje buvo sudėtinga įžiūrėti, kas yra baloje.
„Ji čia gulėjo baloje, ne ant kranto, o visiškai baloje, reikėjo ant krašto atsistoti, kad ją ištrauktume iš vandens“, – pasakojo Ričardas.
Moteris dar buvo gyva, tačiau jos gyvybė po truputį geso. Draugai išvažiavo parodyti kelią medikams, o apsižvalgęs aplink tamsoje Ričardas pamatė dar kažką įtartino.
„Kažkaip pasisukau, šviesu, kaip balkis kažkoks, paprašiau vaiko telefono pasišviesti, pašviečiau, sakau, žaisk toliau. Draugams skambinu, sakau, žinokit ir antrą radau“, – sakė šiaulietis.
Ant žolės gulėjo jau mirusio vyro kūnas, kuris buvo pusnuogis – tik su apatiniais: „Čia drabužiai keli buvo, o visus kitus drabužius ten radom. Ten kito takiuko atšakoje, nes nebuvo nei kelnių, nei batų žmogaus. Ten pradėjo rengtis, čia pabaigė. Turbūt keliais nušliaužė ir ten pasibaigė. Aš taip bent jau galvoju. Žmogelis čia pirmą sykį nuvirto, ir čia pasiliko viskas toje košėje. Ir batai, ir drabužiai toj košėje žmogiuko buvo“.
Maždaug už pusantro kilometro nuo poros mirties vietos, laukuose policija rado vyrui priklausiusį automobilį. Ričardas sako, kad jame matė bent 4 butelius degtinės, vienas pas vairuotoją po kojomis nugertas iki pusės. Svarsto, kas į tokį purvyną galėjo įtraukti porą – vyrą ir moterį.
„Pusė to puslitrinio butelio, dviese puslitrinį butelį. Tuščių niekur nėra. Nebent kokią tabletę dar ar jau girti atvažiavo“, – svarstė šiaulietis.
Sušalusi moteris mirė ligoninėje po 20 minučių, kai į ją buvo atvežta. Atvykę medikai sakė, kad vyras galėjo būti miręs jau kelias valandas, ant jo šono buvo sumušimas. Kokia šių sunkiai suvokiamų mirčių priežastis, aiškinasi ekspertai.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže straipsnio pradžioje.
