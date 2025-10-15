Aiškėja daugiau detalių apie šiurpų vyro ir moters likimą Šiaulių rajono miške: aptiko žmonės, kartu rastas automobilis

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.36 val. Pakarčiūnų kaime, miške, rastas mirusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas.
Šalia buvo rasta moteris (gim. 1984 m.). Ji dėl bendro kūno sušalimo pristatyta į ligoninę, kur 21.43 val. mirė.
Aptiko žmonės
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Dovilė Vaitiekūnaitė Eltai sakė, kad ant žemės gulinčius vyrą ir moterį aptiko miške džipais važinėję žmonės.
„Abu jie yra Šiaulių miesto gyventojai. Nei uogavo, nei grybavo, policija tokių dalykų neaptiko. Miške taip pat buvo rastas automobilis, manoma, kad juo žmonės ir atvyko“, – Eltai sakė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Dovilė Vaitiekūnaitė.
Kas siejo vyrą ir moterį taip pat kol kas nežinoma, jų pavardės yra skirtingos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
