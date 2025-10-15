Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

61-erių vyras rastas gyvatės pilve: paieškos baigėsi košmariškai

2025-10-15 08:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 08:17

Indonezijoje beveik 9 metrų ilgio pitonas prarijo 61-erių ūkininką, rašo „Metro“.

Gyvačių sala (nuotr. SCANPIX)

0

Ūkininkas anksti ryte ėjo prižiūrėti savo gyvulių, tačiau jį užpuolė gyvatė. Gyvatė išlindo iš aukštos žolės, pačiupo vyrą už kojos.

Incidentas įvyko vasarą.

Vyras rastas pitono pilve

Vyras neturėjo nuo apsiginti, pitonas jį prarijo.

Susirūpinusi šeima pradėjo jo ieškoti kitą rytą. Jie rado jo motociklą, paliktą kelio pakraštyje.

Vėliau po pietų šeima rado didžiulį pitoną išsipūtusiu pilvu, gulintį krūmynuose už kelių metrų nuo sodo namelio.

Baimindamiesi blogiausio, kaimo gyventojai sugavo roplį ir jį prapjovė. Pilve buvo rastas ūkininko kūnas su rūbais.

Vietos gyventojai sako, kad tai yra pirmas kartas, kada šioje vietoje gyvatė suėstų žmogų. Kartu gyventojai buvo perspėti saugotis.

Indonezijoje gyvena vieni didžiausių pasaulyje pitonų.

