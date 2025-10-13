Tragiška avarija Šilutės rajone nusinešė kario mamos gyvybę: „Žodžiais sunku paguosti“

Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė pats batalionas, išreikšdamas nuoširdžią užuojautą savo ginklo broliui.
„Tai skaudu ir nepamatuojama“
„Visą Lietuvą sukrėtusioje autoavarijoje netoli Šilutės, mūsų jaunas brolis, karys Dominykas, neteko mamos. Visas batalionas, mūsų kariška šeima, nuoširdžiai užjaučiame Tave dėl mylimos mamos netekties.
Tai skaudu ir nepamatuojama, kuomet žodžiais sunku paguosti. Tegu jos šiluma, meilė ir išmintis visada gyvena Tavo prisiminimuose. Linkime stiprybės, ramybės ir artimųjų palaikymo šiuo sunkiu gyvenimo momentu“, – rašoma bataliono pranešime.
Užuojauta ir palaikymas
Po įrašu netruko pasipilti jautrūs komentarai – žmonės reiškė užuojautą ir palaikymą Dominykui bei jo artimiesiems.
