  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Tragiška avarija Šilutės rajone nusinešė kario mamos gyvybę: „Žodžiais sunku paguosti“

2025-10-13 20:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 20:59

Lietuvą sukrėtė skaudi nelaimė. Autoavarijoje netoli Šilutės žuvo moteris, o šio tragiško įvykio metu savo mamą neteko karys Dominykas, tarnaujantis Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė pats batalionas, išreikšdamas nuoširdžią užuojautą savo ginklo broliui.

„Tai skaudu ir nepamatuojama“

„Visą Lietuvą sukrėtusioje autoavarijoje netoli Šilutės, mūsų jaunas brolis, karys Dominykas, neteko mamos. Visas batalionas, mūsų kariška šeima, nuoširdžiai užjaučiame Tave dėl mylimos mamos netekties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai skaudu ir nepamatuojama, kuomet žodžiais sunku paguosti. Tegu jos šiluma, meilė ir išmintis visada gyvena Tavo prisiminimuose. Linkime stiprybės, ramybės ir artimųjų palaikymo šiuo sunkiu gyvenimo momentu“, – rašoma bataliono pranešime.

Užuojauta ir palaikymas

Po įrašu netruko pasipilti jautrūs komentarai – žmonės reiškė užuojautą ir palaikymą Dominykui bei jo artimiesiems.

