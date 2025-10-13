Siaubinga tragedija: 41-erių moteris buvo nužudyta, nes nepasakė „ačiū“

Kaip skelbia naujienų portalas „People“, 41 metų Cecilia Simpson buvo nušauta automobilių stovėjimo aikštelėje prie „PetSmart“ parduotuvės Dalase antradienį, spalio 7-ąją. Įtariamoji – 22 metų Keona Zachyua Hampton – sulaikyta ir apkaltinta žmogžudyste.
Tragiškas ginčas
Incidentas prasidėjo dar kitoje parduotuvėje – „Five Below“. Teigiama, kad C. Simpson laikė atviras duris K. Hampton, o ši jai nepadėkojo. Tarp moterų kilo žodinis konfliktas.
Po ginčo Simpson kartu su dukra nuvažiavo į netoliese esantį prekybos centrą ir sustojo prie „PetSmart“. Pasak policijos, jos pranešė darbuotojams, kad įtariamoji jas seka.
K. Hampton netrukus įėjo į parduotuvę, vėl susiginčijo su moterimis ir buvo paprašyta išeiti.
Lemtingi įvykiai aikštelėje
Liudininkė, kuri, kaip rašo „People“, yra skubiosios pagalbos slaugytoja, teigė, kad įtariamoji šaukė: „Eikime į lauką, susitvarkykime ten, pasimuškime lauke“, o Simpson su dukra bandė ją raminti ir prašė pasitraukti.
Kai visos trys išėjo į lauką, K. Hampton, kaip teigiama, sviedė gėrimo butelį į Simpson automobilį.
„Motina su dukra bandė įlipti į mašiną, kad nuramintų situaciją, bet ta moteris neketino trauktis“, – pasakojo liudininkė.
Tuomet žodinis ginčas peraugo į fizinį konfliktą – Simpson kelis kartus smogė Hampton ir liepė jai pasitraukti. Netrukus nuaidėjo šūviai.
Policija pranešė, kad apie šaudymą gavo pranešimą maždaug 13 val. Į įvykio vietą atvykę medikai C. Simpson išvežė į ligoninę, kur ji buvo paskelbta mirusia.
Įtariamoji sulaikyta
Tą pačią dieną policija surado ir sulaikė K. Hampton. Kaip rašoma Dalaso policijos departamento pranešime, ji pareigūnams pasakojo, kad su C. Simpson susiginčijo ir „tiesiog bandė ją atstumti“.
22 metų moteris buvo uždaryta į Dalaso apygardos kalėjimą. Kol kas nėra žinoma, ar jai nustatyta užstato suma.
Dalaso policijos departamentas tęsia tyrimą.
