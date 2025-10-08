Pamačiusi, kas nutiko su dovanų kuponu, klaipėdietė pakraupo: „Būkit atidūs“

Nuo vagių galimai nukentėjusi moteris savo patirtimi pasidalijo socialiniuose tinkluose, kur ji perspėjo gyventojus apie galimai nesąžiningai veikiančius piliečius.
„Norėčiau pasidalinti situacija ir perspėti, kad ir jums taip nenutiktų“, – rašo klaipėdietė.
Moteris pasakoja, kad šių metų rugsėjo 23 d. internetinėje parduotuvėje ji buvo įsigijusį dovanų kuponą, kurį ketino padovanoti savo tėvams. Visgi po 2 dienų nuvykus panaudoti kuponą klaipėdiečių šeimai buvo pasakyta, kad šis nebegalioja.
Susisiekus su internetine parduotuve, paaiškėjo, jog tą pačią dieną, kai kuponas buvo nupirktas, jis esą buvo iškeistas į du kitus, kurie jau spėti panaudoti.
Klaipėdietė įtaria, kad jos kuponas galėjo būti pavogtas, kai ji jį spausdino kanceliarinėje parduotuvėje. Moteris svarsto, jog galėjo pamiršti ištrinti parsisiųstą dokumentą iš parduotuvės el. pašto šiukšliadėžės.
„Kuponas buvo spausdintas kanceliarinėje parduotuvėje, išsiųstas jų pašte, atsispausdintas ir ištrintas iš gautųjų žinučių. Kadangi kompiuteris viešas ir į jų (kanceliarinės parduotuvės – aut. past.) el. paštą gali įeiti kam reikia.
Aš manau, kad po manęs kažkuriuo metu atėję asmenys (gana greitai), pasiknaisiojo el. pašto šiukšliadėžėje, ten rado neištrintą mano kuponą ir jį atsispausdinę pasikeitė į sau tinkamus“, – mano klaipėdietė.
Moteris prideda, kad nors kuponas buvo pirktas Klaipėdoje, jau tą pačią dieną, jį iškeitus, kuponai buvo panaudoti Kaune.
„Tai kainavo man ir pinigus ir labai nemalonią situaciją. Būkit atidūs, neleiskit tokiems š.... pasinaudoti savo pinigais. Bus gera pamoka ir man“, – rašė ji.
Policija įspėja likti atidiems
Dėl nutikusio įvykio naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Klaipėdos miesto VPK.
„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, pranešimas dėl jūsų minimo įvykio gautas 2025-09-26 per www.epolicija.lt. Pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 108 str. Vyksta tyrimas“, – nurodė Klaipėdos VPK komunikacijos skyrius.
Klaipėdos policijos atstovai taip pat įspėja gyventojus, kad norint apsisaugoti nuo panašių incidentų, gyventojams patariama visada išlikti atidiems, naudotis patikimų tiekėjų paslaugomis bei įsitikinti, kad jų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose neliko jūsų asmeninių ar kitų duomenų, kuriais galėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.
Pamačius ar įtariant galimą pažeidimą apie tai reikėtų pranešti policijai per www.epolicija.lt arba telefonu 112.
