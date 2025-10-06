Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas

2025-10-06 07:47 / šaltinis: BNS
2025-10-06 07:47

Policija sekmadienį Šakių rajone ir Tauragėje kviesta dėl transporto priemonių vagysčių.

Policija (nuotr. Elta)

Policija sekmadienį Šakių rajone ir Tauragėje kviesta dėl transporto priemonių vagysčių.

1

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienį 10.53 val. Tauragės policija gavo pranešimą, kad tą pačią dieną apie 3.30 val. Ramovės g. iš namo kiemo pavogtas mikroautobusas „Mercedes Benz Sprinter“, pagamintas 2014-aisiais, su jame įrengta poliuretano purškimo įranga.

Bendras nuostolis – 29 tūkst. 952 eurai.

Tuo metu apie 22 val. Šakių rajone esančiame Panovių kaime į vyro, gimusio 1970-aisiais, namą, savininkui atidarius duris, įsiveržė vyras, gimęs 1998 metais.

Jis sumušė šeimininką ir pagrobė namo kieme stovėjusį automobilį „VW Passat“, pagamintą 2001 metais.

Nukentėjusysis, suteikus medikų pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Materialinis nuostolis nustatinėjamas, įtariamasis uždarytas į areštinę, automobilis surastas.

