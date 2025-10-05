Vaistinėje apsivogusi pričiupta vilnietė sprukdama sušuko: „Jūs nesuprantate, kaip man sunku“

Netrukus paaiškėjo, kad pagrobtas prekes moteris nunešė į lombardą, kur gavusi trečdalį jų vertės atitinkančią pinigų sumą, ji juos išleido narkotinėms medžiagoms. Paaiškėjo, kad tai ne pirmas toks Jurgitos įvykdytas nusikaltimas.
Bylos duomenimis, Jurgita nuo vaistinės prekybos lentynų slapta paėmė įvairių kosmetikos prekių. Atvirai pagrobtas svetimas turtas įvertintas 195 eurais.
Prisipažino, kad buvo priklausoma
Kaltinamoji teisme savo kaltę dėl jai pareikšto kaltinimo pripažino iš dalies. Ji sutiko, kad įvykdė vagystę, taip pat pripažino, kad pavogė kaltinime nurodytas prekes, tačiau ginčijo, kad vagystę įvykdė atvirai:
„Visada stengiuosi pavogti kuo tyliau, ramiau ir nepastebėta išeiti. Konkrečiai šią vagystę prisimenu. Užėjau į prekybos centrą, ėjau pro vaistinę ir pamačiau, kad joje nėra žmonių.
Darbuotojos irgi nebuvo, nebent kažkur prie kasos ar sandėlyje. Buvo galimybė, tai ir paėmiau prekes. Visi kremai buvo sudėti pagal sieną arčiau išėjimo.
Aš tik užėjau į vaistinę ir mane užstojo lentynos. Tiksliai neprisimenu, kiek prekių paėmiau, tačiau tikrai bent keletą. Paimtas prekes susidėjau į rankinuką.“
Anot kaltinamosios, prie jos vaistinėje niekas nebuvo priėjęs: „Susidėjusi prekes išėjau į lauką. Nepamenu, kad vaistinės darbuotoja mane fiziškai būtų stabdžiusi. Paimtas prekes pardaviau lombarde. Už prekes gavau trečdalį jų vertės sumos. Įvykdžiau vagystę, nes tuo metu vartojau narkotikus, buvau priklausoma, taip pat dar vartojau ir alkoholį.“
Jurgita pridūrė, kad po šio įvykio pati savanoriškai lankėsi pas psichiatrą. Taip pat vagystės metu niekur nedirbo.
Vaistininkės versija
Teisme apklausiama vaistininkė pasakojo, kad darbo metu atrodė, jog vaistinė yra tuščia. Ji tvarkė prekes, kai išgirdo krebždėjimą:
„Nuėjau prie savo kasos ir pamačiau, kad yra kaltinamoji, kuri prie lentynų žiūrinėjo prekes. Pastebėjau, kad viena lentyna, kurioje turėtų stovėti kremai, yra tuštoka. Priėjusi arčiau pamačiau, kad stovi žmogus ir tada atkreipiau dėmesį į lentynas, kad jos tuštokos.
Nemačiau kaip kaltinamoji ėmė prekes, tačiau, pamačius tuštokas lentynas, man kilo įtarimas. Paklausiau moters ar ši gali parodyti rankinę dėl kilusio įtarimo, nes kaltinamoji turėjo didelę rankinę, o lentyna buvo tuščia. Kaltinamoji nesutiko.
Ji pradėjo priešintis, slinkti link durų. Prašiau, kad kaltinamoji palauktų, parodytų rankinę. Tada kaltinamoji ištraukė vieną prekę – lakštinę kaukę ir pasakė: „šitą gali turėti“ ir toliau ėjo link durų.
Tada jau supratau, kad moteris apsivogė. Pačiupau kaltinamajai už striukės ir pradėjau stabdyti, sakyti, kad grąžintų prekes. Kaltinamoji pradėjo priešintis ir išbėgo pro duris. Trūko kosmetikos ir kremų.“
Peržiūrėjus kamerų vaizdo įrašus matėsi, kad kaltinamoji ima prekes iš lentynų. Vaistininkė tik prisiminė, kad sprukdama kaltinamoji pasakė: „jūs nesuprantate, kaip man sunku“. Anot vaistininkės, kaltinamoji atrodė pasimetusi, kalta, lyg kažką slėptų.
Vaizdo įraše yra matoma ateinanti į parduotuvę kaltinamoji. Ji iš lėto prieina prie prekių lentynos, tačiau nesimato, ką ji daro. Vaistininkė tuo metu tvarko prekes salėje, jas dėlioja į lentynas. Vaizdo įrašuose matosi, kaip vaistininkė kažką sako kaltinamajai, pastaroji paduoda vieną prekę ir bando išeiti. Vaistininkė dar sugriebia jai už striukės, bet tai moters nesustabdo.
Teismo verdiktas
Teismas nusprendžia Jurgitą pripažinti kalta dėl vagystės ir paskirti jai 6 mėnesių laisvės atėmimą. Moteris pripažinta recidyviste.
Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su ankstesne ir paskirta galutinė subendrinta 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Vaistinės atstovų civilinį ieškinį nuspręsta tenkinti visiškai ir priteisti iš Jurgitos 195 eurų sumą turtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
