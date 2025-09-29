Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš seifo pavogta 16 tūkst. eurų

2025-09-29 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 08:26

Vilkaviškio rajone iš seifo dingo 16 tūkst. eurų.

Vilkaviškio rajone iš seifo dingo 16 tūkst. eurų.

0

Kaip pranešė policija, nusikaltimas Kybeikių kaime buvo pastebėtas sekmadienį apie 16.53 val.

Manoma, kad pinigai buvo pavogti rugsėjo 21–28 dienomis.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

