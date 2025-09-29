Iš seifo pavogta 16 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, nusikaltimas Kybeikių kaime buvo pastebėtas sekmadienį apie 16.53 val.
Manoma, kad pinigai buvo pavogti rugsėjo 21–28 dienomis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
