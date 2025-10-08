Ramią gyvenvietę sukrėtė tragedija: vyras pašovė žmoną ir padegė viską aplink

Incidentas įvyko spalio 7 d., kai policija gavo pranešimą apie gaisrą gyvenamajame name ir kitose patalpose.
Gaisrininkai jau dirbo įvykio vietoje ir iškvietė policiją, nes namo savininkas elgėsi agresyviai. Taip pat buvo įtariama, kad vyras gali turėti ginklą.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai sulaikė 62 metų vyrą. Pasak Didžiosios Lenkijos policijos jaunesniojo inspektoriaus Andrzejaus Borowiako, sulaikomas įtariamasis jau buvo ramus.
Policija greitai nustatė, kad prieš tai name kilo konfliktas. Jo metu vyras, kaip manoma, šovė į savo žmoną.
Moteris buvo sužeista, jai pagalbą suteikė šeimos narys. Po užpuolimo 62 metų vyras, kaip įtariama, išpylė degiąją medžiagą ir padegė pastatus. Ugnis apėmė namą, kitas patalpas ir netoliese stovėjusį automobilį.
Nusikaltėlis buvo neblaivus
Kratos metu policijos pareigūnai konfiskavo du pistoletus ir tris pneumatinius šautuvus. Atliekant blaivumo testą nustatyta, kad sulaikytasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio.
Tyrimo komanda dirbo įvykio vietoje: policijos pareigūnai surinko teismo medicinos įrodymus ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, taip pat apklausė liudytojus. Tyrimas atliekamas prokuroro priežiūroje.
Lenkijos naujienų portalas „RMF 24“ pranešė, kad 62 metų vyras buvo sulaikytas policijos. Sprendimą dėl jo tolesnio likimo priims prokuratūra.
