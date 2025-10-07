Vokietijoje – išpuolis prieš merę: „Baiminamės dėl jos gyvybės“

Visuomeninio transliuotojo WDR teigimu, išpuolis prieš netoli Dortmundo esančio vakarinio Herdekės miesto merę Iris Stalzer įvyko apie vidurdienį netoli jos pačios namų.
Baiminasi dėl merės gyvybės
„Baiminamės dėl jos gyvybės“, – sakė F. Merzas socialiniame tinkle „X“.
Rugsėjo 28-ąją Herdekės mere išrinkta I. Stalzer yra iš centro kairiųjų Socialdemokratų partijos, konservatorių vadovaujamos nacionalinės koalicinės vyriausybės jaunesniosios partnerės.
Vokietijos naujienų agentūra dpa, remdamasi neįvardintais saugumo šaltiniais, pranešė, kad moteris patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.
Policija tik pranešė, kad Herdekėje vykdoma didelė operacija.
Berlyne SPD parlamentinės frakcijos lyderis Matthias Mierschas pareiškė, kad „prieš kelias minutes naujai išrinkta merė Iris Stalzer buvo sužalota peiliu Herdekėje“.
„Mūsų mintys su ja ir tikimės, kad ji išgyvens šį siaubingą nusikaltimą (...) Šiuo metu negalime komentuoti įvykių aplinkybių, bet esame labai nuliūdę“, – sakė jis.
