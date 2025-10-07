Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
33
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žygimantas Pavilionis apie Angelą Merkel: „Aš manau, ji tiesiog atiduotų Ukrainą“

2025-10-07 12:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 12:02

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad Baltijos šalys ir Lenkija tam tikra prasme kaltos dėl to, kad V. Putinas užpuolė Ukrainą. Esą ji norėjo kalbėtis ir derėtis su V. Putinu, jog šis nepultų Ukrainos, tačiau dialogui sutrukdė Baltijos šalys ir Lenkija. Nors tiesiogiai A. Merkel nieko neapkaltino, tačiau konservatoriai, kurie tuo metu buvo Lietuvos valdžioje, beda pirštu, kad būtent A. Merkel vykdyta politika leido Rusijai stiprinti savo karo mašiną. 

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad Baltijos šalys ir Lenkija tam tikra prasme kaltos dėl to, kad V. Putinas užpuolė Ukrainą. Esą ji norėjo kalbėtis ir derėtis su V. Putinu, jog šis nepultų Ukrainos, tačiau dialogui sutrukdė Baltijos šalys ir Lenkija. Nors tiesiogiai A. Merkel nieko neapkaltino, tačiau konservatoriai, kurie tuo metu buvo Lietuvos valdžioje, beda pirštu, kad būtent A. Merkel vykdyta politika leido Rusijai stiprinti savo karo mašiną. 

REKLAMA
33

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Kadaise viena įtakingiausių Europoje politikių buvusi kanclerė Angela Merkel Vokietijai vadovavo net 16 metų. 2015-aisiais, jau po to, kai Kremlius okupavo Krymą, ji sodino Europos lyderius ir Vladimirą Putiną prie bendro stalo ir pasiekė vadinamąjį Minsko susitarimą.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Rusija susitarimą pažeidinėjo nuolat, tačiau 2021-aisiais įtampa jau buvo dar labiau išaugusi, visi svarstė, ar V. Putinas ryšis pulti Ukrainą dar platesniu mastu. 

REKLAMA

„Birželį aš pajutau, kad V. Putinas nebežiūri į mūsų susitarimą rimtai. Todėl aš kartu su prezidentu E. Macronu norėjome naujo formato, kad Europos Sąjunga derėtųsi tiesiogiai su V. Putinu. Bet tą palaikė ne visi, ypatingai Baltijos šalys, oponavo ir Lenkija, nes jos baiminosi, kad mes neturėsime bendros politikos Rusijos atžvilgiu“, – kalbėjo buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel. 

REKLAMA
REKLAMA

A. Merkel sako mananti, kad dar buvo įmanoma atkalbėti V. Putiną nuo karo. 2021-aisiais Lietuvą valdžiusi konservatorių Vyriausybė kritikuoja tokias A. Merkel kalbas. 

„Aš manau, tai yra tiesiog savo politinės praeities balinimas. Todėl, kad ponia Merkel buvo, arba atstovavo tai Vokietijos politikų kartai, kuri buvo pririšta prie Rusijos visais įmanomais tinklais: dujų, naftos, ir kitų dalykų, kurių nenorėčiau čia įvardinti“, – sakė buvęs Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu dabar turėtume A. Merkel, aš manau, ji tiesiog atiduotų Ukrainą. Ir tada mums jau reikėtų gaudyti rusų tankus ir dronus, pakeliui į Berlyną. Mes jau seniai būtume pervažiuoti“, – galimą scenarijų apibūdino tuometis užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. 

Kad nereikėtų kaltinti Baltijos šalių su lenkais, sako ir politologas Linas Kojala. 

„Nepamirškime, dar prieš didelio masto invaziją, ir E. Macronas, ir kiti vyko prie ilgųjų stalų į Kremlių ir kalbėjosi, bandė įtikinti išvengti karo, bet tai jokio rezultato neatnešė. Tai A. Merkel svarstymai, kad kažkas Europoje užkirto kelią būdui išvengti agresijos, matyt, neįtikina“, – komentavo L. Kojala.

REKLAMA

Kai dialogas negali išspręsti visko

Minėti ilgi stalai buvo tapę pašaipų objektu. V. Putinas tuomet bijojo užsikrėsti koronavirusu, o būtent pandemiją A. Merkel taip pat įvardija kaip vieną veiksnių, kodėl nepavyko susitarti su V. Putinu. 

„Akivaizdu, kad koronavirusas pakeitė pasaulio politiką, nes mes negalėjome pasimatyti vienas su kitu. Vladimiras Putinas net nedalyvavo G20 susitikime 2021-aisiais, nes bijojo pandemijos. Jeigu mes negalime susitikti, jeigu negalime išdiskutuoti skirtingų nuomonių akis į akį, tuomet ir nauji kompromisai negali būti surasti“, – sakė buvusi Vokietijos kanclerė.

REKLAMA

„Toks požiūris, kad viskas su dialogu gali būti išspręsta, manau, kad palieka nuošalyje akivaizdžias, akį badančias aplinkybes – V. Putino teiginius, kad Ukraina negali egzistuoti, kaip valstybė. Ar teiginys, kad Europa galėjo jį atkalbėti, skamba įtikinamai? Juo labiau, kad Europa bandė jį atkalbėti įvairiausiais būdais, matyt, ne“, – situaciją vertino Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas L. Kojala. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Maža to, V. Putinas kėlė reikalavimus Vakarams, kurie būtų palietę ir mus, jeigu Vakarai būtų jam nusileidę. 

„A. Merkel baigė darbą 2021 rudenį ir jau netrukus Kremlius oficialiai paskelbė, kad reikalavimų sąrašas apima ir NATO rytinio sparno valstybių praktinį nusiginklavimą, arba NATO pajėgų atsitraukimą iš čia“, – priminė politologas. 

REKLAMA

„Ką darė A. Merkel, net po 2014 metų? Su „Nordstream“ pirmu antru, ką jie darė? Jie penėjo agresorių. Tai apsimokėjo vokiečiams, jie gaudavo labai nemažai pigios naftos ir dujų, dėl to visa ekonomika neblogai varė, bet mainais rusai gavo visko, ko reikia karo mašinai pastatyti 2022-iems metams“, – išdėstė Ž. Pavilionis. 

REKLAMA

„Tokie jos pasakymai rodo, kad žmogus nori tvarkyti savo politinį palikimą ir pateikti jį ateičiai kaip galima gražesnį, apvalytą ir spindintį“, – buvusios kanclerės pasisakymus įvertino A. Ažubalis. 

Angela Merkel yra gavusi ir Lietuvos valstybinį apdovanojimą, o vienas svarbiausių jos sprendimų 2016-aisiais buvo siųsti Vokietijos karius į NATO tarptautinį batalioną, dislokuotą Rukloje. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)
Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas (8)
Angela Merkel ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Po Merkel išsišokimo – aštri reakcija regione: „Pati bendradarbiavo su Putinu, kiek tik galėjo“ (36)
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
Parlamentarai: Angelos Merkel pareiškimų dėl santykių su Rusija nelaikome Vokietijos pozicija (6)
Stano, Angela Merkel (nuotr. BNS ir nuotr. SCANPIX)
Pasklidus šokiruojantiems Merkel kaltinimams – ironiškas Stano kirtis: „Esate menkystos“ (27)
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad gydytojai galėtų teikti nuotolines konsultacijas: tai patinka ne visiems
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia diįjį siurprizą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokytojus? Botas Kia atskleidžia, kas laukia ateityje
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Buvęs Šilutės meras Virgilijus Pozingis teisinasi dėl priimtų kyšių: „Žmonos turtas yra“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Tikėti ar tikrinti? Specialistai pataria, kaip atpažinti dezinformaciją ir išlikti sąmoningiems
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. 16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės Vyriausybė pradėjo darbą
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Jaunas demokratas papuolė į teismo salę: kaltinamo apsauginio advokatas išskyrė kelias įvykių detales
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Ketinama švelninti „čekutininkų“ teisinę atsakomybę: su mumis tai nebuvo derinta
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Šakalienės ir Sinkevičiaus nuomonės išsiskyrė: nesutaria, kokius karinius lėktuvus pirkti
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
REKLAMA
!
!
2025-10-07 12:12
ji mus visus atiduotų, ne tik Ukrainą. Ji jau įrodė, kad yra putino bendramintė. Visa Rytų Europa, ištrūkusi iš sovietų, jai kaip rakštis šknj.
Atsakyti
Aik
Aik
2025-10-07 12:09
Tūkstantmečio subingalvi pavilioni,tu tos Merkel net sudilusio batų pado nevertas.Kloune tu nedadarytas.
Atsakyti
Dar viena
Dar viena
2025-10-07 12:23
Neaiški boba cycanovska bezdi Lietuvoje
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų