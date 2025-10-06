Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje po spalio 7-osios padaugėjo „neapykantos ir smurto“ prieš žydus atvejų

2025-10-06 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 15:57

Po 2023 m. spalio 7-osios išpuolių Vokietijoje „didėja neapykanta ir smurtas“ žydų tautybės žmonių atžvilgiu, pirmadienį, artėjant antrosioms teroro akto prieš Izraelį metinėms, perspėjo šalies vidaus žvalgybos tarnyba.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Po 2023 m. spalio 7-osios išpuolių Vokietijoje „didėja neapykanta ir smurtas“ žydų tautybės žmonių atžvilgiu, pirmadienį, artėjant antrosioms teroro akto prieš Izraelį metinėms, perspėjo šalies vidaus žvalgybos tarnyba.

0

„Stebime, kaip Vokietijoje pasigirsta raginimų – kartais paslėptų, kartais atvirų – rengti išpuolius prieš (pro)žydiškas ir (pro)izraelietiškas institucijas“, – sakė Konstitucijos apsaugos tarnybos (BfV) viceprezidentas Sinanas Selenas.

„Šio pavojaus negalima nuvertinti“, – perspėjo jis, pridurdamas, kad per metines taip pat gali būti ekstremistinių propalestinietiškų renginių.

Visada reikia būti pasirengusiems islamistų inicijuotiems išpuoliams su peiliais ar transporto priemonėmis prieš Izraelio ar žydų institucijas, sakė pareigūnas.

Tarp naujausių pavyzdžių – įtariami planai pulti Izraelio ambasadą Berlyne, kurie buvo atskleisti vasario mėnesį, ir išpuolis peiliu prie Holokausto memorialo. Taip pat labai padaugėjo antisemitinių įrašų internete, sakė jis.

„Nerimą kelianti kasdienybė“

Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centrų federalinė asociacija (RIAS) taip pat įžvelgia antisemitinio turinio protestų pagausėjimą, teigiama pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje.

„Raginimai sunaikinti Izraelį, pritarimas smurtui prieš žydų tautą, atviras „Hamas“ teroro palaikymas ir Šoa [Holokausto] menkinimas – visa tai, praėjus dvejiems metams po spalio 7-osios, tapo nerimą keliančia kasdienybe“, – sakė organizacijos generalinis direktorius Benjaminas Steinitzas.

RIAS dokumentuoja „antisemitinius incidentus, esančius aukščiau ir žemiau baudžiamosios atsakomybės ribos, iš nukentėjusiųjų perspektyvos“, – rašoma naujai paskelbtoje asociacijos ataskaitoje.

Šalia nukentėjusiųjų ar liudininkų pranešimų, taip pat fiksuojami tokie šaltiniai kaip žiniasklaidos pranešimai ar, kai kuriais atvejais, nusikaltimų statistika. Pasak RIAS, užfiksuoti antisemitiniai incidentai nėra reprezentatyvi imtis, t. y. neapima visų galbūt įvykusių incidentų, jei apie juos nebuvo pranešta.

Rengiant naująją ataskaitą RIAS įvertino 2 225 renginius, vykusius nuo 2023 m. spalio 7 dienos iki 2024 m. pabaigos, kurių metu buvo užfiksuotas antisemitinis turinys.

Pranešama, kad nuo spalio 7-osios susirinkimų su antisemitiniu turiniu skaičius padidėjo nuo vidutiniškai beveik vieno per dieną iki penkių per dieną.

Su Izraeliu susijęs antisemitizmas buvo fiksuojamas gerokai dažniau nei anksčiau, t. y. 89-iuose proc. susirinkimų, dažnai kartu su kitomis priešiškumo žydų tautybės žmonėms formomis.

2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kiti palestiniečių ekstremistai Izraelyje surengė žudynes, per kurias žuvo apie 1 200 žmonių, o dar daugiau kaip 250 buvo pagrobti ir kaip įkaitai išgabenti į Gazos Ruožą. Izraelis atsakė kariniu puolimu. Nuo karo pradžios, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos institucijos duomenimis, Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 67 tūkst.  palestiniečių.

