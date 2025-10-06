Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremliaus atsakas dėl dronų virš Vokietijos: „Europiečiai savo kailiu patiria, ką reiškia karo pavojus“

2025-10-06 15:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 15:12

Vokietijoje pastebėjus dronų, Rusija atmetė kaltinimus, kas yra su tuo susijusi. „Europoje yra daug politikų, kurie linkę šiuo metu dėl visko kaltinti Rusiją. Jie tai visad daro nepagrįstai ir apibendrindami“, – pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūra „Interfax“.

„Istorija su šiais dronais iš tiesų yra keista. Tačiau, antra vertus, nėra jokios priežasties dėl to kaltinti Rusiją“, – kalbėjo D. Peskovas, turėdamas omenyje Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo teiginius.

Po Miunchene pastebėtų dronų F. Merzas sekmadienį ARD laidai „Caren Miosga“ sakė: „Bet kokiu atveju tikėtina, kad didžioji dalis jų valdoma iš Rusijos. Kancleris taip pat teigė: „Žinome, kad Putinas nori mus išbandyti“.

Rusijos prezidentas praėjusį ketvirtadienį pareiškė, kad kaltinimais Rusijai tikriausiai norima dar labiau įkaitinti padėtį ir priversti Europą didinti savo gynybos išlaidas. Kartu jis forume tarptautiniams svečiams nesąmone pavadino kaltinimus, kad Rusija ketina pulti kurią nors NATO šalį.

Rusijos nacionalinės Saugumo Tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas apkaltino F. Merzą ir Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, esą jie kursto karo baimę.

„Trumparegiai europiečiai savo kailiu patiria, ką reiškia karo pavojus“

Kartu D. Medvedevas teigė, jog yra įvairių paaiškinimų dėl dronų. Tai esą gali būti ir ukrainiečių provokacijos – taip jie neva norintys įtraukti Europą į karą. Jis pripažino, kad tai gali būti ir prorusiško pogrindinio judėjimo veikla šalyse, siekiant destabilizuoti padėtį ES. Taip pat, anot D. Medvedevo, neatmestina, kad tai chuliganų, norinčių suerzinti institucijas, žaidimai.

„Iš tikrųjų bet kuri iš minėtų priežasčių arba jų kombinacija gali būti šios panikos dėl „rusų dronų“ priežastis, – teigė Medvedevas. – „Tačiau tai nėra svarbiausia. Svarbiausia, kad trumparegiai europiečiai savo kailiu patiria, ką reiškia karo pavojus“. 

Rusija jau daugiau nei trejus su puse metų kariauja su Ukraina. Abi pusės naudoja vis daugiau dronų.

