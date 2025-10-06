Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Merzas: Vokietija turėtų boikotuoti „Euroviziją“, jei Izraelis bus pašalintas

2025-10-06 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 10:26

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad Vokietija turėtų pasitraukti iš kitais metais Vienoje vyksiančio „Eurovizijos“ dainų konkurso, jei Izraelis būtų pašalintas.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Visuomeninio transliuotojo ARD interviu laidoje paklaustas, ar Vokietija tokiu atveju turėtų savanoriškai atsisakyti dalyvavimo, konservatyvių pažiūrų politikas atsakė, kad palaikytų tokią galimybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad tai, jog šis klausimas apskritai yra svarstomas, yra skandalas. Izraelis turi ten būti“, – sakė F. Merzas.

Šiame muzikiniame renginyje Europos ir kitos šalys pristato po dainą ir varžosi dėl pagrindinio prizo, o pasirodymus vertina nacionalinės komisijos ir balsuojantys žiūrovai. Jau kelias savaites stiprėja spaudimas dainų konkurso organizatoriams, nes keletas transliuotojų, įskaitant Ispanijos, Airijos ir Nyderlandų transliuotojus, grasina trauktis, jei Izraeliui nebus uždrausta dalyvauti, – jie tai motyvuoja žydų valstybės kariniais veiksmais Gazos Ruože.

Nacionaliniai transliuotojai atlieka svarbų vaidmenį „Eurovizijoje“, nes jie yra oficialūs savo šalių atstovai Europos transliuotojų sąjungoje (EBU), atsakingi už dalyvių atrankas, tiesioginių transliacijų koordinavimą ir balsavimo procesų priežiūrą.

EBU praėjusio mėnesio pabaigoje pranešė, kad lapkritį surengs virtualų visų transliuotojų susitikimą, kurio metu bus balsuojama dėl dalyvavimo 2026 m. konkurse. Kita „Eurovizija“ turėtų vykti 2026 m. gegužę Vienoje. Šiais ir praėjusiais metais vyko dideli protestai prieš Izraelio dalyvavimą „Eurovizijoje“.

