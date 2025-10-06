Gitanas Nausėda su Italijos prezidentu aptarė šalių bendradarbiavimą, Rusijos keliamas grėsmes

Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, susitikimo metu buvo aptarta, kad Rusija kelia grėsmę ne tik bendrą sieną su ja turinčioms NATO šalims, bet ir likusiai Europai, tad vieninga parama Ukrainai, ginančiai savo suverenitetą nuo Rusijos agresijos, yra geriausia investicija į Europos saugumą.
„Veiksmingiausias atsakas į (Vladimiro – BNS) Putino „skaldyk ir valdyk“ strategiją – auganti parama Ukrainai. Politinė, ekonominė ir karinė NATO ir Europos Sąjungos vienybė – vienintelis kelias atsispirti Kremliaus spaudimui“, – cituojamas G. Nausėda.
Pokalbyje buvo aptartos galimybės stiprinti Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje.
G. Nausėda susitikimo metu išryškino Lietuvą ir Italiją vienijančius klausimus Europos Sąjungos (ES) darbotvarkėje, kurioje svarbią vietą užima dėmesys ES sienų apsaugai ir kova su nelegalia migracija.
Kaip rašoma pranešime, Lietuva remia Europos Komisijos pasiūlytą rytų flango sargybos iniciatyvą, suprasdama, kad grėsmės Europos integralumui kyla „ir iš rytų, ir iš pietų“.
„Turėtume kartu ieškoti inovatyvių sprendimų Europos Sąjungos atsakui į instrumentalizuotą nelegalią migraciją“, – teigė šalies vadovas.
Prezidentūros teigimu, pirmadienį įvyko ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės susitikimas su Italijos Prezidento dukra Laura, atliekančia Italijos pirmosios ponios funkcijas.
Pokalbio metu abi ponios aptarė krūties vėžio prevencijos programas, kurias abi globoja savo šalyse. Taip pat dalijosi patirtimi, kaip didinti moterų informuotumą, ypač regionuose, ir paskatinti kuo daugiau moterų reguliariai tikrintis.
Abi pabrėžė, kad gerosios praktikos mainai ir bendros iniciatyvos gali padėti pasiekti geresnių rezultatų šioje sveikatos srityje.
Pirmoji ponia taip pat padėkojo L. Mattarellai už įvairių Italijos organizacijų, institucijų ir renginių atsivėrimą Lietuvos kultūros ir meno žmonėms, dialogą ir pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.
„Būtent Europos civilizacijos vertybės mus sieja, būtent jas esame pasirengę vystyti. Kultūros svarba ir reikšmė pažįstant ir suprantant vieni kitus – pirminė ir esminė. Todėl ir toliau siekiame, kad kultūrinė diplomatija būtų mūsų veikimo su sąjungininkais pagrindas. Tikimės, kad kultūros programa paskatins ir glaudesnius susitarimus, konkrečių sutarčių inicijavimą ir įgyvendinimą. Esame tam pasirengę“, – teigė D. Nausėdienė.
