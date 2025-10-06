„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia

Protesto metu žmonės reikalavo ne tik Kultūros ministerijos perdavimo kitai partijai, bet ir tiesiai šviesiai nurodė, kad Žemaitaičio partiją reikia apskritai šalinti iš valdžios.
Tiek didžiuosiuose miestuose, tiek ir mažesniuose miesteliuose buvo surengti menininkų pasirodymai – nuo šokių ir riksmų po tiltu, iki masiškai vienu metu suskambėjusios Čiurlionio „Jūros“.
Kultūrininkai sako, kad jeigu ministeriją valdys Žemaitaičio žmonės – žlugs ne tik kultūra, bet ir demokratija bei laisvė.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.
Politologas apie tai, ką Lietuvai reiškia šis protestas
Politologas Vytautas Dumbliauskas aiškina, kad šis protestas buvo labai geras ženklas, parodantis, kad žmonės nemiega ir bando atsilaikyti prieš valdžios „klaidas“.
„Daugelį metų ekspertai, politologai, politikos apžvalgininkai kalbėjo, kad pas mus yra silpna pilietinė visuomenė, t. y. pačių piliečių gebėjimas jungtis į nuo valdžios nepriklausančias organizacijas, kurių pagalba jie kontroliuoja valdžią.
O čia buvo geras pilietinės visuomenės pavyzdys. Manau, kad piliečiai turi teisę pasakyti savo nuomonę, valdžia irgi nėra dievai, jie daro klaidas, o čia buvo akivaizdi klaida. Net ne klaida, o pasityčiojimas, kalbant apie Remigijaus Žemaitaičio veiksmus“, – aiškina politologas.
Anot jo, mūsų valdžia nesilaiko konstitucijos, nepaiso pagrindinių ir esminių valstybės valdymo kriterijų, nepalikdami piliečiams nieko kito, kaip tik eiti protestuoti ir baksnoti pirštu į visas klaidas.
Įvertino Žemaitaičio veiksmus: jis pasityčiojo iš Nausėdos
Politologas R. Žemaitaičio veiksmus įvertino kaip rimtą pasityčiojimą iš Nausėdos.
„Žemaitaitis rado Kultūros ministerijoje kažkokių negerų dalykų, susijusių su pinigais – visko gali būti, mes visi žmonės, visi nori pinigų. Tai jis turėjo skirti rimtą žmogų, kokį auditorių, finansininką ir tikrai būtų radęs tokį žmogų, kuris būtų atlikęs kultūros ministerijos kontrolę.
Bet skyrė visiškai netinkamą kandidatą. Taip jis parodė, kad jam ne tiek ir rūpi tos kultūros ministerijos auditas, jis tik pasityčiojo iš Nausėdos, grynai pasityčiojo“, – sako V. Dumbliauskas.
Visgi žvelgiant į ateitį ir naujojo kandidato paieškas, už kurias vis dar atsakingas Žemaitaitis, ekspertas vienareikšmiškai nurodo manantis, kad politiko elgesys nesikeis ir jis toliau tęs savo pradėtą sumaištį.
„Žemaitaitis nenusileis, nes jam nusileisti reiškia politiškai nusižudyti. Jis maitinasi visu tuo, keldamas bardaką, sumaištį, skaldydamas, meluodamas. Jis ir daug tiesos sako, bet tą tiesą sumaišo su melu.
Čia yra jo gyvenimo būdas, jis kitaip negali. Jis negali nieko kurti, gali tik jaukti, kelti chaosą, rinktis populiarumo taškus ir kritikuoti“, – aštrių žodžių negaili politologas.
Kerta socialdemokratams: jie yra Žemaitaičio įkaitai
Anot V. Dumbliausko, socialdemokratai šiuo atveju yra Žemaitaičio „įkaitai“, kurie klausosi politiko diktuojamų sąlygų.
„Jie dabar nesupranta, kad yra politiniai nuliai. Nežinau, kiek jie atsipeikės, ar suveiks jiems suvigarba. O dabar jie degraduoja juodai, manau socialdemokratų degradacija prasidėjo dar nuo V. Blinkevičiūtės melo“, – pabrėžia jis.
Politologo pasipiktinimai skrieja „socdemų“ partijos nariams, tokiems kaip V. Andriukaitis, J. Olekas ar J. Sabatauskas. Anot eksperto, jie atvirai spjauna į Konstituciją.
„Įsivaizduokite, jeigu krepšinyje žaidėjai pradėtų nesilaikyti taisyklių, tai ar būtų čia krepšinis? Ne, būtų kažkokia kakofonija aikštelėje. Krepšinyje yra griežtas taisyklių laikymasis. Tai jeigu ir mes nesilaikysime konstitucijos, tai kuo mes virstame, kur mes nueiname?“ – lygina ekspertas.
Kritikos strėlės prezidentui: „Nausėda čia padarė grubią klaidą“
Politologas pastabų negaili ir prezidentui, anksčiau patvirtinusiam penktadienį iš pareigų pasitraukusio Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą.
„Nausėda čia padarė grubią klaidą. Gal dėl to, kad buvo Niujorke, nežinau, bet tikrai laikas nespaudė, buvo dar įmanoma kažką pakeisti“, – komentuoja V. Dumbliauskas.
Anot jo, po šio įvykio daug vilčių į prezidentą nebededa ir geresnių sprendimų jau nebesitiki.
„Jis pasirodė labai silpnas. Jis visą laiką silpnas buvo, bet nebuvo tokių situacijų, kur tai labai išryškėtų. O dabar išryškėjo“, – pastebi ekspertas.
Plačiau apie sekmadienį vykusį streiką
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyksta įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“. Nors įstaigos ir kolektyvai visoje šalyje streikuoja organizuodami įvairius renginius, akciją vienijantis simbolis – 14 valandą skambėjusi kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Įspėjamasis streikas vyksta nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Be to, dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tokiu atveju kam tie rinkimai?