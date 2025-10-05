Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje

2025-10-05 12:48 / šaltinis: BNS
2025-10-05 12:48

Lietuvos kultūros bendruomenė ir jos rėmėjai sekmadienį pradėjo įspėjamąjį streiką dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“. 

Įspėjamasis streikas MO muziejuje (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
29

Lietuvos kultūros bendruomenė ir jos rėmėjai sekmadienį pradėjo įspėjamąjį streiką dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra". 

Įvairios protesto akcijos prasidėjo nuo ryto Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Streiko kulminacija bus 14 val., kai daugelyje šalies kultūros įstaigų, aikščių, skverų skambės protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ tapusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio rytą prie MO muziejaus Vilniuje jo darbuotojai su miesto šokio teatru ir mokykla „Low Air“ surengė judesio protestą ant muziejaus laiptų – atsuko nugarą kultūros žlugdymui. 

Įspėjamasis streikas MO muziejuje
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įspėjamasis streikas MO muziejuje

Prie Žvėryno tilto, prieš Seimą, maždaug trys dešimtys žmonių protestavo klyksmu.

Pasak laisvai samdomos menininkės Mildos Varanauskaitės, ją šiai akcijai įkvėpė dailininko Edvardo Munko paveikslas „Klyksmas“. Anot kūrėjos, jis atspindi situaciją, kai iš siaubo ir pykčio norėsi tik klykti.

„Norėjosi pažadinti politikų sąžines, todėl susirinkome būtent Neries krantinėje“, – sakė menininkė.

„Tai gali būti paskutinis kartas, kai mes esame vieningi, mes tikime bendryste, mes išeiname į gatves ir aikštes. Mes stojame prieš paniką, melą ir chaosą, mes garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją. Mes laisvai minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą ir girdime „Jūrą“. Mes griežtai sakome „Ne“ „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje“, – kalbėjo M. Varanauskaitė.

Protesto renginiai, per kuriuos kviesta kultūros įstaigas atsiverti lankytojams, suplanuoti praktiškai visoje Lietuvoje

Vilniaus universiteto didžiajame kieme dainoms ir šokiams susiburs etnokultūros bendruomenės, Klaipėdoje rengiamos studentų ir jaunimo eitynės nuo Lietuvininkų aikštės iki Teatro aikštės, kurioje vyks Klaipėdos kultūros atstovų solidarumo akcija. Bendros eitynės organizuojamos ir Kaune.

Tuo metu Panevėžio kultūros bendruomenė rinksis Senvagės saloje.

Prie akcijos jungiasi ir šalies muziejai, teatrai, galerijos bei meno kolektyvai, rengiamos nemokamos paskaitos, meninės instaliacijos ir pasirodymai, kitos veiklos.

Lietuvos kino kūrėjai organizuoja „Kino festivalį“ – filmų peržiūrą keliose dešimtyse Lietuvos miestų bei Kyjive.

Taip pat šalies kino festivalių bendruomenė – „Kino pavasaris“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON – organizuoja akciją „Streiko kinas“. 

Vilniuje visą dieną nemokamai bus rodomi filmai, kurie „sujungs, įpūs bendrystės, dvasios, ir demonstruos sėkmingo protesto pavyzdžius“, teigia organizatoriai.

Kaip rašė BNS, kultūros bendruomenės streiką išprovokavo valdančiųjų sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos skatinimo ir Holokausto neigimu, jis taip pat yra abejojęs paramos Ukrainai tikslingumu.

Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.

